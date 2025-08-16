Adozione Cani, Mila cerca casa
Milla è una meticcia simil bassotto di circa sei anni entrata nel canile comunale a maggio 2025, trovata vagante. È una cagnolina comunicativa, vivace e molto sicura di se stessa.
È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura:
- Lunedì 8.30-12.30
- Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
- Mercoledì 8.30-12.30
- Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
- Venerdì 8.30-12.30
- Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00
- Domenica 11.00-12.30
Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.