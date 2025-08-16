Home

Adozione Cani, Mila cerca casa

16 Agosto 2025

Adozione Cani, Mila cerca casa

Livorno, 16 agosto 2025 Adozione Cani, Mila cerca casa

Milla è una meticcia simil bassotto di circa sei anni entrata nel canile comunale a maggio 2025, trovata vagante. È una cagnolina comunicativa, vivace e molto sicura di se stessa.

È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00

Domenica 11.00-12.30

Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.

