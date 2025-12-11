Cronaca

11 Dicembre 2025

Livorno 11 dicembre 2025 AdSP Livorno, il presidente Gariglio istituisce il Comitato di Gestione

Il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, ha firmato stamani il provvedimento di nomina del Comitato di Gestione. Oltre allo stesso Gariglio, che la presiede, ne faranno parte il comandante della Capitaneria di Porto, Giovanni Canu, il componente designato dal Comune di Livorno, Nerio Busdraghi, e quello designato dal Comune di Piombino, Carlo Torlai.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge dell’ordinamento portuale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni, il Comitato può essere validamente costituito pur nelle more della designazione di competenza della Regione Toscana, che ad oggi non risulta ancora pervenuta.

L’integrazione del Comitato con il nome del componente designato dalla Regione sarà disposta con un successivo provvedimento.