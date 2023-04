Home

7 Aprile 2023

Livorno 7 aprile 2023 – Aeroporto dell’Elba, Tenerini (FI) : Allungamento della pista necessario per garantire rilancio e sviluppo.

“Trovo incongruente che in un periodo storico in cui si avverte forte l’esigenza di risolvere le carenze infrastrutturali nel nostro Paese, alla luce anche delle nuove opportunità fornite dal PNRR, vi sia la possibilità che non si proceda con l’allungamento della pista dell’aeroporto dell’Isola d’Elba”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che sottolinea:

“L’aeroporto riveste una grande importanza strategica e rappresenta un volano fondamentale per dare all’Isola nuove prospettive di sviluppo e diversificarne le modalità di accesso.

Garantisce ai cittadini la continuità territoriale riducendo i tempi di percorrenza con la terra ferma in caso di necessità, anche per le tariffe agevolate di cui gli stessi possono usufruire, e da impulso al turismo .

Oggi si parla del ponte sullo stretto e si pensa di chiudere un’infrastruttura che può incrementare sviluppo”. La stessa ha così concluso: “Bisogna avere il coraggio e la volontà politica di procedere prevedendo tutti gli opportuni indennizzi del caso, come per qualsiasi opera di pubblico interesse. In caso di non fattibilità, si rischia la chiusura totale dell’aeroporto. Tale eventualità andrebbe scongiurata. I rappresentanti politici devono assumersi la responsabilità di compiere una scelta fondamentale per il territorio e solo in ultima istanza demandare ai cittadini tale decisione, attraverso un referendum cui eventualmente tutti gli abitanti dell’Isola dovrebbero essere chiamati”.

