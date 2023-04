Home

25 Aprile 2023

Livorno 25 aprile 2023 – Aeroporto Elba, Amadio: “E’ necessario proseguire con il progetto di ampliamento

Un referendum dalle modalità organizzative un po’ atipiche.

Non si capisce, infatti, per quale motivo sia stato allestito un solo seggio, visto che, per le altre consultazioni elettorali , ve ne sono ben sei nel Comune di Campo nell’Elba.

Detto questo, anche se il quorum non è stato raggiunto, si è verificato un testa a testa tra i NO ed i SI’ ( soltanto 84 i voti di differenza).

A questo punto, credo sia utile promuovere una conferenza dei Sindaci di tutta l’isola, come credo che sia altrettanto utile un confronto con le categorie economiche e le associazioni di settore .

È il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità, perché il pericolo è che l’aeroporto venga chiuso.

L’isola d’Elba è la terza isola italiana e sarebbe veramente assurdo privarla di un’infrastruttura così importante per l’economia locale, per lo sviluppo e che, oltretutto, contribuisce a garantire la continuità territoriale.

L’economia di questo territorio si basa, per la maggior parte, sul turismo , con tutto l’indotto conseguente, e quindi, il mantenimento dell’aeroporto ed il suo ampliamento renderebbe l’Elba ancora più competitiva.

Il referendum non ha raggiunto il quorum, quindi, il risultato non è vincolante per l’ Amministrazione Comunale.

Andiamo avanti con il progetto, senza timori e piccoli egoismi.

Marcella Amadio Dirigente Nazionale di Fratelli d’italia.

