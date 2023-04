Home

27 Aprile 2023

Livorno 27 aprile 2023 – Aeroporto Isola d’Elba, Tenerini (FI): “Flop referendum, ora occorre senso di responsabilità”

“Referendum organizzato in una data sbagliata e con un solo seggio, quando il quorum non viene raggiunto ci sono solo sconfitti”

“Al referendum indetto nel Comune di Campo nell’Elba per l’ampliamento dello scalo della Pila il quorum non è stato raggiunto ed il risultato sulla prevalenza del si o del no non vi è stato.

Non ha senso quindi parlare di vincitori e sconfitti”

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge:

“ La data prescelta, a ridosso di una festività, nel bel mezzo di un lungo ponte di vacanza, non è apparsa delle migliori per favorire l’affluenza alle urne dato l’impegno di molti cittadini con le loro attività turistiche.

Appare inoltre anomala la scelta di destinare alle votazioni un solo seggio, creando disagio a tutti coloro che abitano lontano e che hanno difficoltà a muoversi.

Come Forza Italia ci attiveremo affinché possa essere avviato un percorso che coinvolga maggiormente la Regione, data la valenza pubblica che la struttura riveste in termini di continuità territoriale”.

