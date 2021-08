Home

23 Agosto 2021

Afasia Livorno organizza Torneo di Ping Pong, è aperto a Afasici, Caregiver e Amici

Livorno 23 agosto 2021

Associazione Afasici Toscana APS Onlus – AFASIA Livorno e ClinichePlus integrative care Livorno è felice di poter comunicare un pomeriggio insieme tra merenda e divertimento.

L’associazione Afasici organizza per Venerdì 27 Agosto alle ore 15:30 presso la loro sede di Via Scali Cerere 7 – 57122 Livorno c/o Hub Salute e BenEssere un Torneo di Ping Pong

Il Torneo di Ping Pong è aperto a Afasici, Caregiver e Amici, per confermare la presenza potete presenza chiamand via Whatsapp al 331.67.54.633.

