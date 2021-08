Home

Afasia organizza il corso gratuito di Teatroterapia con spettacolo finale

21 Agosto 2021

Afasia organizza il corso gratuito di Teatroterapia con spettacolo finale

Livorno 21 agosto 2021

L’Associazione Afasici Toscana APS Onlus (AFASIA Livorno) organizza il corso gratuito di Teatroterapia dal 31 agosto al 16 ottobre

Il corso di teatroterapia “Quasi Attori” è composto da 7 lezioni di 2 ore dalle ore 10:00 al ore 12:00 secondo il seguente calendario:

– Martedì 31 Agosto

– 7, 14, 21, 28 Settembre

– 5, 12 Ottobre

– Sabato 16 Ottobre, spettacolo finale

Il corso è tenuto dall’insegnante Claudio Monteleone dell’Associazione Culturale Teatrale “I Leggendari”. I posti a disposizione sono 10, il corso si svolgerà on-line su Zoom ed è aperto anche a Caregiver e Amici.

Il Teatro è qualcosa che va oltre l’IMPARARE A MEMORIA una parte e recitarla sul palcoscenico è trovare il proprio modo di esprimersi e condividerlo con gli altri!

I percorsi che propongo intandono stimolare i partecipanti a mettersi in gioco nell’affrontare, comprendere e gestire strumenti quali:

– la respirazione,

– la dizione,

– l’uso della voce per migliorare la capacità di leggere ad alta voce,

– di parlare in pubblico,

– l’organizzazione e la gestione delle proprie risorse e della propria immaginazione per elaborare interventi e raccontare storie.

Per info e iscrizioni:

info@afasialivorno.com

www.afasialivorno.com

Il modulo online per la domanda

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueSte4jZipxWKdY6RQZOox1H1Y0PdWQuNzmqN-rMVMUFbyA/viewform?usp=sf_link

