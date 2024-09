Home

Cronaca

Afasici Livorno, presentato il ricco calendario di corsi e iniziative

Cronaca

18 Settembre 2024

Afasici Livorno, presentato il ricco calendario di corsi e iniziative

Livorno, 18 settembre 2024 – Afasici Livorno, presentato il ricco calendario di corsi e iniziative

E’ stato presentato a Palazzo comunale il ricco programma di corsi e iniziative promosso dall’Associazione Afasici Toscana APS, sezione di Livorno con il patrocinio del Comune.

Un insieme di attività tese a coinvolgere chi è stato colpito dal problema e anche a sensibilizzare sull’afasia, un disturbo del linguaggio conseguente a lesione cerebrale che compromette la capacità di utilizzare il linguaggio come strumento di comunicazione, pur non alterando le capacità cognitive ed intellettuali.

Intervenuti alla conferenza stampa l’assessore al Sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti e il vicepresidente dell’Associazione Afasici Toscana APS Davide Crovetti.

Come ha illustrato il dott. Crovetti dal 23 settembre al 17 dicembre saranno attivati alcuni corsi, alcuni in presenza altri in zoom, di teatro, musicoterapia, musicoterapia chitarra, coro pop moderno, danza.

Il maestro Riccardo Pagni, che dirige il coro The Joyful Gospel Ensemble ha parlato del corso di coro pop moderno che attiverà grazie a Fondazione Livorno:”Il percorso che propongo dallo scorso anno ad afasici, parkinsoniani e a chi ha piacere di partecipare è quello di provare ad acquisire maggiore consapevolezza della propria voce, attraverso il divertimento e l’emozione di cantare con gli altri, cercando di sviluppare e migliorare la vocalità e l’ascolto, l’espressione e l’energia di questo tipo di canto corale, con particolare attenzione alle modalità espressive delle parole cantate. Alla fine del percorso verrà fatto un video e il gruppo si potrà esibire il 27 novembre in un evento al teatro Goldoni organizzato dai Joyful Gospel Ensemble”.

Tra gli intervenuti alla conferenza stampa Niccolò Laconi, musicoterapeuta, che ha parlato del progetto del coro degli afasici nato nel 2018 grazie alla collaborazione fra A.IT.A Toscana, A.L.I.Ce Firenze ONLUS e il corso di Musicoterapia presso il Centro Studi musica e Arte di Firenze. Durante il periodo del Covid 19 il coro non ha sospeso le attività riadattandosi in modalità telematica, e unendo diverse realtà oltre i confini toscani. Grazie alla sezione di Livorno è riuscito a unire molte voci seguendo il sentiero intrapreso dall’International Aphasia Choir.

Intervenuto Massimo Galleni dell’Unione Sportiva Livorno che ha illustrato il progetto “Livorno Cares” teso a far conoscere il mondo dell’associazionismo ai tifosi del Livorno. L’associazione Afasici Toscana sarà ospitata allo stadio con un proprio stand domenica 24 novembre in occasione della partita Livorno vs Terranuova Traiana. Lo sponsor Martini Gioielli donerà una targa di presenza a nome dell’associazione.

Crovetti ha annunciato inoltre che riparte su Granducato Tv canale 15 del digitale terrestre in tutta la Toscana il programma “Afasia Tv. Il Giornalista Afasia” 5 puntate da 15 minuti. Si parte il 25 settembre alle 20.20.

L’assessore Andrea Raspanti ha espresso il proprio apprezzamento per il grosso lavoro che svolge il dottor Crovetti con l’associazione Afasici. “L’Amministrazione comunale supporta con convinzione le associazioni anche più piccole, che con grande determinazione e grande dispendio di energie personali e generosità offrono a questa città importanti opportunità per crescere e incontrarsi e sensibilizzare su vari temi del sociale.

Apprezzo il coraggio personale di Davide che dimostra come chi si trova catapultato in una dimensione nuova, in cui un evento ha reso più problematico parlare, non necessariamente si chiude in una situazione di isolamento sociale, ma anzi si può reinventare e aprirsi agli altri. Addirittura con l’esperienza di giornalista televisivo ha dimostrato che un nuovo linguaggio è possibile”.

Per informazioni sui corsi e gli eventi:

Afasia Livorno – Via del Gazometro 17, tel. 331-67 54 633, info@afasialivorno.com