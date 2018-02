Aferpi – Rossi preoccupato ma fiducioso verso il Ministro

Aferpi: la preoccupazione e la fiducia del presidente della Regione

Piombino – È preoccupato, ma al tempo stesso fiducioso che il ministro riesca a trovare una soluzione. È questa l’impressione del presidente della Regione Toscana al termine della riunione che si è tenuta al Ministero dello sviluppo economico, presenti il ministro, la sottosegretaria, il commissario e le organizzazioni sindacali, per esaminare la situazione e le prospettive di Aferpi.

Il presidente ha apprezzato che il ministro, sulla base delle sollecitazioni della Regione, abbia deciso di riconvocare il tavolo per martedì prossimo. Nell’immediato la principale preoccupazione del presidente, espressa direttamente al ministro, riguarda la gara che, indetta dalle Ferrovie, sta per partire per chiedere la fornitura di binari per la rete italiana. Ritiene infatti fondamentale che la siderurgia di Piombino possa partecipare alla gara, altrimenti il valore dello stabilimento si ridurrà e si avranno riflessi drammatici sulla stessa occupazione.

Il presidente confida che martedì prossimo dal ministro possano arrivare ipotesi di soluzioni rispetto ai problemi posti ed esprime apprezzamento per l’impegno che il titolare del dicastero sta mettendo sulla vicenda.