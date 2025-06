Home

"Affettività e Sessualità", USL: coinvolti quasi 2mila studenti nei progetti proposti alle scuole livornesi

24 Giugno 2025

Livorno 24 giugno 2025

Quasi 2mila studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado livornesi hanno partecipato ai progetti seguiti dalle operatrici del consultorio e inseriti dell’area tematica “Affettività e Sessualità” proposta dalla Regione Toscana.

“Obiettivo principale di questi progetti – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione alla Salute dell’Azienda Toscana nord ovest – è quello di far acquisire ai partecipanti conoscenze e competenze sui temi legati alla salute riproduttiva e all’educazione sentimentale e affettiva affrontando tematiche legate al corpo, all’identità sessuale, alla relazione di coppia, la violenza di genere, la conservazione della fertilità, la contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili. Con l’occasione vengono inoltre presentate le attività dei Consultori Giovani in modo da favorire così, anche attraverso la conoscenza diretta degli operatori, l’orientamento e l’accesso ai servizi. Un ringraziamento particolare alle studentesse e agli studenti che hanno partecipato, ai loro docenti, ai dirigenti scolastici degli Istituti e alle operatrici ASL che ogni anno permettono la realizzazione di questi interventi così partecipati e graditi nelle scuole”.

“L’attività dei Consultori è fortemente orientata alla prevenzione e alla promozione della salute, in particolare verso i giovani, e la Scuola è un luogo privilegiato per incontrarli – dice Rosa Maranto, Responsabile della UF Consultoriale Livorno dell’Azienda Toscana nord ovest – Purtroppo spesso in adolescenza è principalmente online che si cercano informazioni su questi argomenti oppure ci si rivolge agli amici. Il rischio è di avere, oltre a informazioni errate, un’immagine distorta della sessualità e possono essere confermati stereotipi di genere e modelli di relazioni “tossiche”. Confrontarsi con un’equipe di professionisti è quindi importante per essere aiutati ad avere relazioni sessuali e affettive sane e sicure, con alla base il consenso e il rispetto reciproco. Noi possiamo incontrare i ragazzi e le ragazze poche volte, ma l’educazione alla sessualità e all’affettività responsabile e consapevole è un percorso complesso – conclude Maranto – per questo motivo proponiamo su questi temi anche progetti rivolti ai docenti e ai genitori”

Nel dettaglio il nome del progetto e gli studenti che vi hanno partecipato:

– “Open day”, circa 850 ragazzi e ragazze delle classi terze delle scuola secondaria di primo grado di tutti gli istituti comprensivi di Livorno e di Stagno:

– “Amare senza subire”, circa 180 ragazzi e ragazze delle classi seconde del Liceo Enriques;

– “Oltre le pareti”, circa 400 ragazzi e ragazze delle classi prime del Liceo Enriques e Liceo Niccolini Palli;

– “Emotions”, circa 280 ragazzi e ragazze delle classi seconde del IIS Vespucci-Colombo e Liceo Niccolini Palli.

Inoltre venti tra ragazze e ragazzi delle classi terze dell’Istituto Superiore “Niccolini-Palli” hanno poi partecipato al progetto “L’apprendista influencer: educazione tra i pari in tema di affettività, sessualità e relazione” organizzato dal Consultorio di Livorno e dall’Educazione e Promozione alla Salute dell’Azienda USL nord ovest Area sud. Il percorso formativo che rientra nei cosiddetti Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) li ha visti impegnati in incontri pomeridiani di alternanza scuola-lavoro.

In foto il dottor Franchini,

