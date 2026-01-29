Affidamento gestione Bar circolo di Sorco, l’Arci pubblica un bando

Il Circolo ARCI Di Sorco APS, nell’ambito delle proprie finalità statutarie di promozione sociale, culturale e ricreativa, indice un bando pubblico per l’affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar) all’interno della propria sede. Si invitano gli interessati a presentare una proposta economica, corredata da una proposta di attività culturali e sociali da svolgere in sinergia con il circolo.

Il bando è rivolto a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di legge per la somministrazione di alimenti e bevande, con esperienza nel settore. Sarà considerato elemento

premiale l’aver maturato esperienze in contesti associativi, culturali o di promozione sociale.

Art. 1 – Oggetto dell’affidamento

Il presente bando ha per oggetto l’esternalizzazione e l’affidamento in concessione della gestione del bar del Circolo ARCI Di Sorco APS.

La gestione riguarda esclusivamente il servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soli soci ARCI, nel rispetto della normativa vigente e della natura associativa del Circolo. È espressamente esclusa qualsiasi forma di somministrazione al pubblico indistinto. Non è altresì consentita attività di ristorazione strutturata o cucina complessa. Le conseguenze di qualsiasi tipo dell’inosservanza delle precedenti prescrizioni saranno responsabilità esclusiva del soggetto gestore.

Art. 2 – Finalità della concessione

L’affidamento è finalizzato a garantire continuità e qualità del servizio bar a supporto delle attività associative. È interesse del Consiglio del Circolo valorizzare il Circolo come luogo di aggregazione sociale, culturale e ricreativa, per questo è richiesta al gestore del bar la massima collaborazione nelle attività del circolo.

Art. 3 – Durata della concessione

La durata della concessione sarà definita in sede di stipula del contratto. Il Circolo si riserva la possibilità di prevedere eventuali rinnovi, subordinatamente alla valutazione positiva della gestione e al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 4 – Canone di affitto e spese di gestione

Il canone di concessione è fissato in: € 200,00 (duecento/00) mensili + IVA di legge per il primo anno di attività, eventuali modifiche, proroghe saranno concordate tra le parti. L’aspetto economico non sarà tuttavia l’aspetto preponderante della valutazione, verrà valutato positivamente il progetto socioculturale e le attività proposte dal candidato gestore.

Sono interamente a carico del gestore, senza possibilità di rivalsa sul Circolo tutte le spese di gestione (utenze, personale, forniture e attrezzature, pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi concessi).

Art. 6 – Obblighi del gestore

Il gestore si impegna a:

effettuare la somministrazione esclusivamente nei confronti dei soci ARCI , verificando il possesso della tessera valida;

, verificando il possesso della tessera valida; conoscere e rispettare lo Statuto, i regolamenti e i valori dell’ARCI;

mantenere un comportamento coerente con la funzione sociale e culturale del Circolo;

concordare con il Consiglio del Circolo eventuali iniziative, orari e listini prezzi;

garantire decoro, pulizia e corretto utilizzo degli spazi.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione

Possono partecipare:

persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di legge per la somministrazione di alimenti e bevande;

soggetti con esperienza nella gestione di bar o attività analoghe;

L’esperienza maturata in contesti associativi, culturali o di promozione sociale costituirà un fattore premiale nella fase di valutazione

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio, mediante:

consegna a mano presso Circolo Arci A. Di Sorco, Via San Jacopo In Acquaviva, 86, Livorno, orario 15-18, dal lunedì al venerdì.

Circolo Arci A. Di Sorco, Via San Jacopo In Acquaviva, 86, Livorno, orario 15-18, dal lunedì al venerdì. E-mail all’indirizzo circolodisorco@gmail.com

L’offerta dovrà necessariamente contenere:

dati anagrafici del candidato o della società;

Offerta economica;

curriculum e/o esperienza professionale;

proposta di gestione del bar ed eventuali proposte di animazione sociale o culturale.

Si precisa che un’offerta economica migliorativa rispetto al canone proposto dal presente bando sarà valutata positivamente ma che non rappresenta il criterio preponderante dell’offerta, sarà infatti valutata positivamente anche la proposta di attività sociali, culturali e sportive che dovranno essere realizzate e programmate in sinergia con il Circolo.

Art. 9 – Aggiudicazione

L’affidamento avverrà a favore dell’offerta ritenuta più idonea secondo l’insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Circolo Arci, che in ogni caso, si impegna a comunicare

Il Circolo ARCI Di Sorco APS si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna proposta risulti adeguata.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati dal Circolo ARCI Di Sorco APS, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente bando e alle eventuali successive fasi di affidamento della concessione.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza, mediante strumenti cartacei e/o informatici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al bando; il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura.

I dati non saranno diffusi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono stati raccolti.

Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate.

Il circolo Di Sorco rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a circolodisorco@gmail.com o chiamare al 335 6437563.