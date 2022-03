Home

Cronaca

Affidamento servizio “ceneri-scorie” del Tvr: Il Tar da ragione ad Aamps

Cronaca

28 Marzo 2022

Affidamento servizio “ceneri-scorie” del Tvr: Il Tar da ragione ad Aamps

Livorno 28 marzo 2022

Giudicato infondato il ricorso promosso dalla ditta Navarra Spa condannata anche al pagamento delle spese processuali.

AAMPS informa di avere ricevuto l’ordinanza del TAR di Firenze con la quale in data 22 marzo 2022 è stata dichiarata infondata l’impugnazione degli atti avanzata dalla ditta Navarra Spa inerente il provvedimento dell’Amministratore Unico di AAMPS con cui il 4 febbraio 2022 era stato aggiudicato il servizio per il ritiro, trasporto, avvio a recupero e trattamento delle ceneri pesanti e delle scorie dell’impianto di termovalorizzatore di Livorno con un appalto del valore di 2.744.060 €.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) – si legge nell’ordinanza; – respinge l’istanza cautelare e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali” avendo constatato che:

dei tre motivi addotti con l’impugnazione due sono stati giudicati infondati e uno inoperante.

Ne consegue che la ditta Navarra Spa è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.

“Questa sentenza conferma la bontà del lavoro svolto dai nostri uffici – commenta Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS -quotidianamente impegnati con scrupolo, competenza e trasparenza a tutela dei beni pubblici. I miei complimenti vanno pertanto all’avv. Luisa Baldeschi e i suoi collaboratori dell’ufficio Gare e Appalti così come ringrazio l’avv. Silvio Crapolicchio che, nello specifico, ha predisposto il ricorso”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin