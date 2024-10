Home

Cronaca

Affido familiare: ai Salesiani il film “Neve”

Cronaca

3 Ottobre 2024

Affido familiare: ai Salesiani il film “Neve”

Interverranno gli studenti del Liceo Cecioni che racconteranno la loro esperienza

Livorno, 3 ottobre 2024 – Affido familiare: ai Salesiani il film “Neve”

La proiezione del film “Neve” di Simone Riccioni al cinema Salesiani (viale del Risorgimento 85) aprirà domani, giovedì 3 ottobre alle 21.00 il ciclo di appuntamenti “Condividi – Ottobre 2024 Mese dell’Affido” dedicato al tema dell’affido familiare.

Interverranno gli studenti del Liceo Cecioni che racconteranno la loro esperienza offrendo il loro sguardo sulla fragilità familiare ed il sistema che l’aiuta.

E’ il primo appuntamento di un calendario fitto di iniziative per promuovere l’importante opportunità dell’affido familiare, che consiste nell’accoglienza temporanea di un minore presso una famiglia diversa dalla propria, nel caso in cui questa non sia in grado di prendersi cura di lui in modo adeguato e di rispondere i suoi bisogni di crescita.

E’ quindi una forma d’aiuto ad una famiglia in difficoltà che si realizza accogliendo nella propria casa e nella propria vita un bambino o ragazzo per il tempo necessario affinché la sua famiglia possa risolvere le sue difficoltà.

Per informazioni:

Centro Affidi Zona Livornese

via di Montenero 176 c/o Villa Serena

tel. 0586 824068 / 338-4909201

centroaffidi@comune.livorno.it