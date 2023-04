Home

Cronaca

11 Aprile 2023

Affido familiare, un incontro per scoprire e saperne di più su questa forma di aiuto

Appuntamento giovedì 20 aprile alle ore 18 a Villa Serena

Livorno, 11 aprile 2023 – Giovedì 20 aprile alle ore 18 nella sala congressi della R.S.A. Villa Serena (via di Montenero, 176), sede del Centro Affidi, si terrà un incontro informativo sull’affidamento familiare.

L’affido familiare è una forma di aiuto che si realizza accogliendo nella propria casa e nella propria vita un bambino o un ragazzo, per il tempo necessario affinché la sua famiglia possa risolvere le sue difficoltà.

L’accoglienza in famiglia permette al bambino di essere accompagnato nella crescita ricevendo la vicinanza, il sostegno, le cure e l’affetto di cui necessita, mentre la sua famiglia viene supportata per superare i problemi che la coinvolgono.

L’affido offre quindi una famiglia in più e non una famiglia al posto di un’altra. Accogliere un bambino in affido significa percorrere un tratto di strada insieme rispettando la sua storia individuale e familiare.

L’iniziativa rientra nell’ambito della attività progettate dal Centro Affidi per sensibilizzare sull’accoglienza familiare. In programma anche uno specifico percorso formativo.

La partecipazione è libera e non comporta alcun impegno.

Per informazioni: centroaffidi@comune.livorno.it

0586 824005 – 055

cell. 338 4909201

