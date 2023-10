Home

Cronaca

Affido familiare, un incontro per scoprire questa forma di aiuto

Cronaca

2 Ottobre 2023

Affido familiare, un incontro per scoprire questa forma di aiuto

Livorno 2 ottobre 2023 – Affido familiare, un incontro per scoprire questa forma di aiuto

Appuntamento martedì 3 ottobre alle ore 17.30 a Villa Serena

Affido familiare, un incontro per scoprire questa forma di aiuto è in programma martedì 3 ottobre alle ore 17.30 nella sala congressi della RSA Villa Serena (via di Montenero, 176) riprendono le attività del Centro Affidi zona livornese.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per presentare il lavoro portato avanti da questo servizio; per promuovere e sviluppare l’affidamento familiare sul territorio della zona livornese (Livorno; Collesalvetti; Capraia) e più in generale per diffondere alla comunità intera una moderna cultura dell’accoglienza familiare.

Il Centro Affidi, infatti, è lo spazio privilegiato dove i cittadini interessati, o semplicemente incuriositi dalle tematiche legate all’affidamento; possono rivolgersi per approfondire ed eventualmente partecipare alle varie esperienze di accoglienza familiare.

Per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta all’affido familiare, alle ore 18.30, è previsto uno specifico spazio informativo, “Conosci l’affido? Scoprilo con noi!”, per esplorare caratteristiche e peculiarità di questa importante azione di solidarietà familiare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin