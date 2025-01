Affittare casa ai turisti in CNA un seminario gratuito

Home

29 Gennaio 2025

Guida completa agli affitti turistici: il 30 Seminario gratuito in CNA

Il “CIN”, la sicurezza, la gestione ed i maggiori profitti con l’Home Staging

Vuoi affittare casa ai turisti e non sai da dove partire? Lo stai già facendo ma hai bisogno di chiarimenti? Vorresti qualche consiglio per attirare più turisti? CNA Livorno ha organizzato un seminario gratuito per dare risposte anche a queste domande, fornendo un guida completa per gli affitti turistici. L’appuntamento è per giovedì 30 gennaio alle 17.00 presso la sede CNA di via Martin Luther King 13 a Livorno.

“Quello degli affitti brevi turistici è un fenomeno in forte aumento in tutta la Toscana – spiega Valentina Bonaldi coordinatrice di CNA Turismo – ed anche in provincia di Livorno ci sono moltissimi proprietari di immobili che si stanno affacciando a questo mercato dove spesso regna l’irregolarità o l’improvvisazione. Per questo CNA ha pensato di fare chiarezza sulle ultime normative fiscali e di gestione, guardando anche alla possibilità di far cogliere tutte le potenzialità di quella che può diventare anche una vera attività imprenditoriale”.

Nell’incontro gli esperti parleranno delle novità sul CIN (il codice identificativo nazionale per le locazioni brevi turistiche), della normativa in materia di sicurezza per gli immobili e delle pratiche burocratiche sia per iniziare questa attività che per la gestione degli affitti e la relativa normativa fiscale.

Inoltre saranno illustrate le 7 regole per attirare clienti profilati ed aumentare i profitti degli affitti brevi con l’Home Staging, l’arte di preparare un immobile per l’affitto, attraverso un allestimento studiato per attrarre il maggior numero possibile di potenziali acquirenti: ne parlerà l’architetta Ilaria Mari presidente di Home Staging Lovers.

E’ possibile iscriversi attraverso la mail chiedianoi@cnalivorno.it .

