Affitti Brevi a Livorno: La Commissione discute una mozione e propone un tavolo di confronto

Le Commissioni Terza, Quinta e Settima del Comune di Livorno, presiedute dalla Consigliera Cristina Lucetti, si sono riunite in seduta congiunta per affrontare il delicato tema degli affitti brevi. Durante la seduta, è stata discussa una mozione presentata dai consiglieri Bertozzi (AVS), Tomei (PD) e Ricci (Livorno Civica), che ha messo in evidenza le complessità legate all’aumento degli affitti brevi e alle loro conseguenze sul mercato immobiliare e sulla vita dei cittadini.

Nel corso del dibattito, tutti i consiglieri presenti hanno riconosciuto l’urgenza di trovare un equilibrio tra diversi interessi coinvolti. Da un lato ci sono i piccoli proprietari che affittano a breve termine, dall’altro gli affittuari in cerca di una residenza stabile, e infine gli operatori del settore turistico, sia imprenditoriali che privati.

Uno dei punti chiave emersi riguarda la crescente domanda e offerta di locazioni turistiche. Se da un lato questo fenomeno contribuisce a potenziare il settore turistico locale, colmando la mancanza di posti letto, dall’altro lato genera tensioni sul mercato degli affitti, riducendo la disponibilità di alloggi per i residenti.

La discussione ha inoltre evidenziato come i cambiamenti sociali a Livorno, come l’aumento delle famiglie monocomponente e monogenitoriali, nonché la precarietà dei lavoratori del settore terziario, stiano accentuando la domanda di affitti stabili. Queste dinamiche complicano ulteriormente il panorama abitativo, rendendo indispensabile un intervento bilanciato.

Per rispondere a queste problematiche, la Presidente della V Commissione, Cristina Lucetti, ha proposto di avviare un percorso di ascolto e monitoraggio, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Questo processo sarà finalizzato a raccogliere informazioni e proposte che possano portare a soluzioni concrete. Il tavolo di confronto servirà a mediare tra gli interessi in gioco, garantendo sia una crescita del settore turistico, sia la tutela del diritto all’abitazione per i cittadini.

L’impegno della Commissione è ora quello di proseguire il dialogo tra tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di formulare una risposta amministrativa equilibrata e adeguata alla complessità della situazione.