Home

Cronaca

Affitti brevi: senza quadro normativo è difficile intervenire localmente, commissione esplora incentivi

Cronaca

11 Dicembre 2024

Affitti brevi: senza quadro normativo è difficile intervenire localmente, commissione esplora incentivi

Livorno, 11 dicembre 2024 Affitti brevi: senza quadro normativo è difficile intervenire localmente, commissione esplora incentivi

Il 9 dicembre 2024 si è svolta la riunione delle Commissioni consiliari congiunte III, IV, V e VII presiedute dalla consigliera Cristina Lucetti, dedicata alla discussione sul tema degli affitti brevi, come richiesto dalla mozione di indirizzo presentata dai gruppi AVS, PD e Livorno Civica. La seduta ha rappresentato il proseguimento della riunione tenutasi lo scorso ottobre, in cui si era deciso di approfondire la questione ascoltando i principali soggetti portatori di interesse del settore.

Durante l’incontro sono intervenuti rappresentanti delle associazioni dei piccoli proprietari, dei sindacati dei proprietari di immobili, dei sindacati degli inquilini e degli “host” privati, titolari di locazioni turistiche, sia imprenditoriali che non. Da questi interventi è emerso che la crescente tensione sul mercato immobiliare e la difficoltà per le fasce più deboli della popolazione nel trovare un’abitazione in affitto sono problematiche di lunga data, risalenti ai processi di terziarizzazione dell’economia livornese e a un’occupazione intermittente. Questi fenomeni si sono accentuati ancor prima del boom del settore turistico.

Si è quindi sottolineato che il fenomeno degli affitti brevi va affrontato come una questione sociale, a cui l’Amministrazione ha cercato di rispondere con politiche mirate, tra cui la gestione delle emergenze abitative, il potenziamento dell’edilizia popolare e il Piano dell’Abitare Sociale, inserito nel Piano Strutturale, con l’obiettivo di promuovere l’edilizia residenziale sociale.

Purtroppo, a livello locale, si è evidenziato che altre politiche non sono facilmente percorribili, a causa dell’assenza di un quadro normativo nazionale che possa tutelare sia i piccoli proprietari che rispondere alle esigenze dei soggetti a “domanda debole”. Il percorso nelle Commissioni proseguirà con l’obiettivo di esplorare ulteriori soluzioni, come eventuali incentivi fiscali o di altro tipo.

In foto Cristina Lucetti, presidente della commissione

Affitti brevi: senza quadro normativo è difficile intervenire localmente, commissione esplora incentivi