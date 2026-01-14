Home

Affitti Spes Fortitude, Perini: “Querelato per la terza volta, è stalking, spero almeno di vincere una bambolina”

14 Gennaio 2026

Livorno, 14 gennaio 2026

Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda degli “affitti non pagati” al Comune di Livorno dalla palestra Spes Fortitude. Il consigliere comunale di opposizione Alessandro Perini (Fratelli d’Italia) ha pubblicato un reel sui social network annunciando di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica, per la terza volta, in relazione alle sue dichiarazioni sul caso.

Nel video, Perini spiega che la querela sarebbe arrivata da Lenny Bottai e che coinvolgerebbe anche la consigliera Marcella Madio, parlando apertamente di una reiterazione delle stesse contestazioni. «È la terza volta che veniamo querelati per gli stessi fatti – afferma Perini – cioè i mancati pagamenti degli affitti da parte della Spes Fortitude al Comune di Livorno».

Il consigliere ripercorre le precedenti vicende giudiziarie, sottolineando come la prima querela si sia conclusa con un’assoluzione “con formula piena” e la seconda con un’archiviazione. «Secondo me questa è una forma di stalking – dice ironicamente – a questo punto spero almeno di vincere una bambolina».

Nel suo intervento, Perini evidenzia anche quello che definisce un cambio di versione da parte di Bottai. In passato, sostiene, sarebbe stato negato l’esistenza stessa del debito verso il Comune, mentre ora la linea difensiva sarebbe diversa: «Non dice più che non è vero, ma che lui non c’entra nulla con la Spes Fortitude».

Da qui l’affondo finale, affidato direttamente ai cittadini: «Trovatemi una persona a Livorno che possa pensare che Lenny Bottai non c’entra nulla con la Spes Fortitude. Lasciatemi un commento, perché io davvero non so più cosa pensare».

La vicenda, che intreccia politica locale e questioni giudiziarie, resta ora al vaglio della magistratura. Come previsto dalla legge, le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.

