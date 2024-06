Home

Affittuari progetto housing sociale di via Giolitti chiedono tutele, domani assemblea davanti al Comune

19 Giugno 2024

Livorno 19 giugno 2024 – Affittuari progetto housing sociale di via Giolitti chiedono tutele, domani assemblea davanti al Comune

Ancora nessuna novità di rilievo per le famiglie in affitto con il progetto di housing sociale di Via Giolitti a Shangai.

“Case popolari costruite su suolo comunale e con finanziamenti pubblici regionali regalate ad una cooperativa privata poi finita in liquidazione.

Le abitazioni sono state pignorate dalle banche e gli inquilini, entrati attraverso graduatoria pubblica, rischiano di finire per strada a seguito dell’asta“. questa in breve la storia raccontata da Asia Usb Livorno.

“Si tratta di Famiglie che pagano affitti molto alti e che non hanno mai saltato una rata. (continuano dal sindacato). Questo è il frutto di quel progetto dell’Housing Sociale. Il cosidetto publico/privato.

Il pubblico paga e il privato fa profitto e in mezzo rimangono le famiglie senza tutele. Intanto la prossima udienza si avvicina e non è stato ancora trovato un accordo per tutelare le famiglie”.

Il sindacato Asia ha richiesto un nuovo incontro all’assessore regionale Spinelli ma, ad oggi, Asia Usb non avrebbe ancora ottenuto nessuna risposta.

Queste famiglie che vogliono risposte ma soprattutto essere tutelate, si troveranno insieme al sindacato davanti al Comune di Livorno. L’appuntamento è previsto per domani, giovedì 20 giugno alle ore 18

