Affluenza al voto ore 12 a Livorno e provincia. Livorno sotto la media delle precedenti regionali
Livorno 12 ottobre 2025 Affluenza al voto ore 12 a Livorno e provincia. Livorno sotto la media delle precedenti regionali
Di seguito i dati si affluenza al voto alle ore 12 a Livorno e Provincia e i votanti delle singole sezioni a Livorno
LIVORNO E PROVINCIA
|
LIVORNO
|
172 su 172
|
10,08
|
Prec. 14,64
|
COLLESALVETTI
|
20 su 20
|
9,01
|
Prec. 14,71
|
ROSIGNANO MARITTIMO
|
33 su 33
|
9,59
|
Prec. 15,42
|
CECINA
|
30 su 30
|
8,98
|
Prec. 14,69
|
BIBBONA
|
4 su 4
|
7,86
|
Prec. 15,16
|
CASTAGNETO CARDUCCI
|
9 su 9
|
10,35
|
Prec. 14,51
|
SASSETTA
|
1 su 1
|
8,42
|
Prec. 19,57
|
SAN VINCENZO
|
8 su 8
|
10,34
|
Prec. 12,61
|
CAMPIGLIA MARITTIMA
|
13 su 13
|
9,36
|
Prec. 15,63
|
SUVERETO
|
3 su 3
|
8,51
|
Prec. 14,33
|
PIOMBINO
|
39 su 39
|
10,96
|
Prec. 16,84
|
CAPRAIA ISOLA
|
1 su 1
|
9,68
|
Prec. 13,92
|
PORTOFERRAIO
|
13 su 13
|
7,29
|
Prec. 12,08
|
RIO
|
4 su 4
|
9,77
|
Prec. 12,90
|
PORTO AZZURRO
|
3 su 3
|
6,65
|
Prec. 10,74
|
CAPOLIVERI
|
3 su 3
|
7,77
|
Prec. 11,79
|
CAMPO NELL’ELBA
|
6 su 6
|
9,87
|
Prec. 11,84
|
MARCIANA MARINA
|
2 su 2
|
4,48
|
Prec. 8,47
|
MARCIANA
|
4 su 4
|
4,05
|
Prec. 7,52
Le percentuali di votanti a Livorno sezione per sezione
|
LIVORNO
|
172 su 172
|
10,08
|
Prec. 14,64
|
SEZIONE 1
|
6,81
|
SEZIONE 2
|
7,27
|
SEZIONE 3
|
9,48
|
SEZIONE 4
|
9,05
|
SEZIONE 5
|
7,38
|
SEZIONE 6
|
10,53
|
SEZIONE 7
|
7,29
|
SEZIONE 8
|
7,71
|
SEZIONE 9
|
10,29
|
SEZIONE 10
|
8,83
|
SEZIONE 11
|
9,42
|
SEZIONE 12
|
31,25
|
SEZIONE 13
|
11,55
|
SEZIONE 14
|
8,95
|
SEZIONE 15
|
9,73
|
SEZIONE 16
|
9,66
|
SEZIONE 17
|
10,35
|
SEZIONE 18
|
7,85
|
SEZIONE 19
|
8,52
|
SEZIONE 20
|
10,11
|
SEZIONE 21
|
8,18
|
SEZIONE 22
|
6,98
|
SEZIONE 23
|
9,77
|
SEZIONE 24
|
8,96
|
SEZIONE 25
|
7,75
|
SEZIONE 26
|
6,82
|
SEZIONE 27
|
8,67
|
SEZIONE 28
|
6,55
|
SEZIONE 29
|
4,60
|
SEZIONE 30
|
7,28
|
SEZIONE 31
|
5,23
|
SEZIONE 32
|
8,89
|
SEZIONE 33
|
8,46
|
SEZIONE 34
|
6,64
|
SEZIONE 35
|
12,05
|
SEZIONE 36
|
10,22
|
SEZIONE 37
|
10,55
|
SEZIONE 38
|
9,52
|
SEZIONE 39
|
10,89
|
SEZIONE 40
|
10,74
|
SEZIONE 41
|
8,12
|
SEZIONE 42
|
10,55
|
SEZIONE 43
|
10,01
|
SEZIONE 44
|
9,22
|
SEZIONE 45
|
9,62
|
SEZIONE 46
|
9,12
|
SEZIONE 47
|
6,48
|
SEZIONE 48
|
10,88
|
SEZIONE 49
|
7,94
|
SEZIONE 50
|
8,66
|
SEZIONE 51
|
11,98
|
SEZIONE 52
|
9,92
|
SEZIONE 53
|
9,50
|
SEZIONE 54
|
11,29
|
SEZIONE 55
|
11,59
|
SEZIONE 56
|
8,83
|
SEZIONE 57
|
9,53
|
SEZIONE 58
|
12,12
|
SEZIONE 59
|
15,18
|
SEZIONE 60 (Sezione ospedaliera)
|
–
|
SEZIONE 61 (Sezione ospedaliera)
|
–
|
SEZIONE 62
|
7,97
|
SEZIONE 63
|
11,69
|
SEZIONE 64
|
11,86
|
SEZIONE 65
|
8,16
|
SEZIONE 66
|
9,56
|
SEZIONE 67
|
11,13
|
SEZIONE 68
|
6,63
|
SEZIONE 69
|
10,88
|
SEZIONE 70
|
7,29
|
SEZIONE 71
|
7,80
|
SEZIONE 72
|
7,45
|
SEZIONE 73
|
9,03
|
SEZIONE 74
|
10,56
|
SEZIONE 75
|
8,60
|
SEZIONE 76
|
3,61
|
SEZIONE 77
|
6,07
|
SEZIONE 78
|
9,79
|
SEZIONE 79
|
11,32
|
SEZIONE 80
|
10,48
|
SEZIONE 81
|
13,24
|
SEZIONE 82
|
7,05
|
SEZIONE 83
|
11,26
|
SEZIONE 84
|
9,24
|
SEZIONE 85
|
12,59
|
SEZIONE 86
|
14,11
|
SEZIONE 87
|
7,93
|
SEZIONE 88
|
9,97
|
SEZIONE 89
|
14,47
|
SEZIONE 90
|
10,56
|
SEZIONE 91
|
12,98
|
SEZIONE 92
|
8,08
|
SEZIONE 93
|
5,19
|
SEZIONE 94
|
15,24
|
SEZIONE 95
|
12,12
|
SEZIONE 96
|
13,23
|
SEZIONE 97
|
12,08
|
SEZIONE 98
|
9,45
|
SEZIONE 99
|
11,99
|
SEZIONE 100
|
6,60
|
SEZIONE 101
|
10,65
|
SEZIONE 102
|
7,32
|
SEZIONE 103
|
8,62
|
SEZIONE 104
|
9,04
|
SEZIONE 105
|
9,04
|
SEZIONE 106
|
9,58
|
SEZIONE 107
|
15,35
|
SEZIONE 108
|
13,39
|
SEZIONE 109
|
13,81
|
SEZIONE 110
|
10,72
|
SEZIONE 111
|
12,66
|
SEZIONE 112
|
12,38
|
SEZIONE 113
|
17,14
|
SEZIONE 114
|
14,12
|
SEZIONE 115
|
14,14
|
SEZIONE 116
|
10,79
|
SEZIONE 117
|
13,02
|
SEZIONE 118
|
13,56
|
SEZIONE 119
|
14,05
|
SEZIONE 120
|
11,19
|
SEZIONE 121
|
12,52
|
SEZIONE 122
|
16,62
|
SEZIONE 123
|
10,65
|
SEZIONE 124
|
15,09
|
SEZIONE 125
|
9,13
|
SEZIONE 126
|
8,25
|
SEZIONE 127
|
9,56
|
SEZIONE 128
|
11,52
|
SEZIONE 129
|
8,05
|
SEZIONE 130
|
8,29
|
SEZIONE 131
|
13,04
|
SEZIONE 132
|
12,84
|
SEZIONE 133
|
10,31
|
SEZIONE 134
|
11,60
|
SEZIONE 135
|
15,18
|
SEZIONE 136
|
10,93
|
SEZIONE 137
|
11,49
|
SEZIONE 138
|
11,42
|
SEZIONE 139
|
11,92
|
SEZIONE 140
|
10,14
|
SEZIONE 141
|
7,24
|
SEZIONE 142
|
9,97
|
SEZIONE 143
|
9,36
|
SEZIONE 144
|
8,21
|
SEZIONE 145
|
10,75
|
SEZIONE 146
|
10,10
|
SEZIONE 147
|
9,61
|
SEZIONE 148
|
10,50
|
SEZIONE 149
|
7,27
|
SEZIONE 150
|
11,16
|
SEZIONE 151
|
10,64
|
SEZIONE 152
|
8,15
|
SEZIONE 153
|
11,21
|
SEZIONE 154
|
11,80
|
SEZIONE 155
|
9,66
|
SEZIONE 156
|
10,60
|
SEZIONE 157
|
9,27
|
SEZIONE 158
|
10,93
|
SEZIONE 159
|
14,01
|
SEZIONE 160
|
7,80
|
SEZIONE 161
|
11,10
|
SEZIONE 162
|
10,49
|
SEZIONE 163
|
11,75
|
SEZIONE 164
|
8,62
|
SEZIONE 165
|
9,53
|
SEZIONE 166
|
8,44
|
SEZIONE 167
|
12,77
|
SEZIONE 168
|
8,73
|
SEZIONE 169
|
13,59
|
SEZIONE 170
|
8,25
|
SEZIONE 171
|
10,04
|
SEZIONE 172
|
12,04