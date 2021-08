Home

20 Agosto 2021

Affonda il Ca’ Moro, il peschereccio ristorante del Parco del Mulino

Livorno 20 agosto 2021

E’ affondato in porto il peschereccio Cà Moro utilizzato come ristorante e dove lavorano i ragazzi down dell’associazione Parco del Mulino

Intorno alle 18.15 di oggi pomeriggio dall”imbarcazione\ ristorante Ca’ Moro è partita una richiesta di aiuto ai vigili del fuoco e alla.guardia costiera

Le persone a bordo si sono rese conto che il peschereccio ristorante ormeggiato in portostava imbarcando acqua,

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco portuali con la motobarca Conero e vvf della centrale con un APS (auto pompa serbatoio) e gli uomini della guardia costiera

Purtroppo emmeno l’intervento della motobarca vigili del fuoco è servito a non far affondare il Ca Moro che adesso è parzialmente sommerso

Non c’è stato niente da fare per evitare l’accaduto, la falla da dove entra l’acqua era, molto probabilmente di notevoli dimensioni,

