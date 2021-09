Home

Cronaca

Afghanistan, la Questura di Livorno accoglie la prima famiglia di profughi

Cronaca

7 Settembre 2021

Afghanistan, la Questura di Livorno accoglie la prima famiglia di profughi

Livorno 7 settembre 2021 – Afghanistan, la Questura di Livorno accoglie la prima famiglia di profughi

Questa mattina la Questura di Livorno, in sinergia operativa con la Prefettura e in stretta collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Caritas diocesana e Casa famiglia Papa Francesco, accoglie la prima famiglia di richiedenti asilo afgani.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin