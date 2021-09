Home

4 Settembre 2021

Africa Academy Calcio, un futuro di sport e integrazione per 18 giovani che stazionavano in Piazza Garibaldi

Livorno 4 settembre 2021 – Africa Academy Calcio, un futuro di sport e integrazione per 18 giovani che stazionavano in Piazza Garibaldi

Africa Academy Calcio è una Associazione Umanitaria che si occupa di recuperare ragazzi africani provenienti da zone climaticamente disastrate a motivo del Land Grabbing o dalle devastazioni pluviali , dalle guerre e dalle carestie arrivate in Italia via mare

Il suo Presidente Franco Marrucci ha avuto come mission di organizzare un gruppo di volontari tesi a far fronte e aiutare questi ragazzi fragili

Da quando molte Associazioni hanno chiuso i battenti tantissimi ragazzi sono finiti nelle strade, molti sostano in Piazza Garibaldi esasperando gli abitanti con la loro presenza

Proprio per questi motivi Africa Academy Calcio ha presentato un Progetto al Comitato Pontino.

Il progetto prevede di contattare molti di questi ragazzi e attraverso lo sport cercare di dar loro un motivo di integrazione

Il Comune di Livorno è a conoscenza di questo Progetto ma latita sotto molti aspetti primo fra tutti quello finanziario

Africa Academy Calcio è una associazione che non si perde mai d’animo

Hanno acquistato i materiali che serviranno ai ragazzi per cominciare la stagione senza bisogno altrui

In passato c’erano le Associazioni come Caritas, Sant’Egidio, Arci che mandavano i loro ragazzi a giocare in Africa Academy Calcio

Nessuna di queste Associazioni ha mai dato un contributo oggettivo

Lo sport non era ammesso e non rientrava nei 35 euro per migrante stabilito dal Governo

Tuttavia, per ragazzi giovanissimi, il calcio era importante e tanti di loro sono approdati in Africa Academy Calcio

Abbiamo dovuto comprargli scarpe per giocare , divise per scendere in campo con altre squadre , asciugamani e accappatoi perchè quando andavano a fare le docce negli spogliatoi si rivestivano bagnati

Le Associazioni non hanno mai dato nemmeno un asciugamano !!

Questo per far capire lo spirito che anima L’Associazione ovvero non arrendersi mai

Il Coni di Roma ha premiato l’Associazione con la MENZIONE SPECIALE , importante riconoscimento che a Livorno è stato dato solo a lei

Inoltre il 18 Settembre il Presidente Franco Marrucci sarà a Milano invitato dall’Associazione Africa Oscar come ospite d’onore per il contributo dato agli africani con il calcio

Iscritti al CSI e in Partnership con il CESDI, Livorno Africa Academy Calcio ha potuto e continua anche l’insegnamento della lingua italiana ai ragazzi attraverso il suo Presidente e Istruttore Franco Marrucci, da tre anni regolarmente accreditato presso il CESDI come insegnante

Dopo aver contattato molti ragazzi, Franco Marrucci è riuscito a portare nel mondo dello sport ben 18 giovani

Pertanto – Aggiunge Marrucci – oggi si presenta una nuova sfida ovvero mostrare agli abitanti che i ragazzi di Piazza Garibaldi sono bravi ragazzi, alcuni di loro talentuosi e con la voglia di uscire dall’invisibilità

