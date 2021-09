Home

22 Settembre 2021

Afro Oscar a Milano per Marrucci presidente di Africa Academy

Livorno 22 settembre 2021

Franco Marrucci , Presidente Africa Academy Calcio , è stato premiato il giorno a Busto Arsizio ( Milano ) per i Diritti Umani a favore degli africani presenti a Livorno raccolti in Africa Academy Calcio

Gli Afro Oscars , attraverso l’Associazione Africa Premium , si rivolgono a tutti gli operatori italiani che promuovono l’inclusione e che si siano distinti in maniera meritevole all’interno del loro campo, ed abbiano al contempo dato lustro alla cultura africana.

Nel suo discorso alla platea , circa trecento persone , Franco ha sottolineato il motivo per cui Africa Academy Calcio esiste ovvero togliere dalla strada ragazzi giovanissimi che ancora non hanno un futuro delineato in quanto sprovvisti di permessi di soggiorno , casa , famiglia , pochi spiccioli in tasca .

E’ una triste realtà che Franco ha portato a conoscenza anche del Questore di Livorno visitato in settimana.

Franco ha specificato la provenienza dei ragazzi che arrivano da territori devastati dalle multinazionali come il delta del Niger o altre realtà dove la guerra infuria o dove il land grabbing sta depauperando le colture tradizionali imponendo ai contadini che per secoli hanno abitato quei territori di migrare sia all’interno che all’esterno

Arrivano in Italia e molti di loro trovano un’accoglienza precaria dove il lavoro manca , i documenti vengono rilasciati a rilento la casa non si trova se non hai determinati requisiti , gli affetti non sono stabili perchè rimangono in Africa

Lo sport diventa pertanto un meccanismo di svago , di divertimento , di voglia di giocare al calcio

Non risolve tutti i problemi ma allevia le sofferenze attraverso le amicizie che possono nascere e l’amore che i volontari gli trasmettono

Africa Academy Calcio insegna la lingua italiana attraverso il CESDI Livorno ai ragazzi permettendo loro di districarsi maggiormente nei meandri della burocrazia italiana e attraverso la UISP prenderà parte al suo campionato nel mese di Ottobre

L’augurio , ha detto Franco alla platea , è che gli invisibili escano dall’invisibiltà facendo ottima figura nel campionato perchè l’Africa deve riscattarsi vincendo!

