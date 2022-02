Agave Racconta: Visite guidate Arte nelle strade. Come partecipare

Home

7 Febbraio 2022

Livorno 7 febbraio 2022

“Arte nelle strade” è il nome che accomuna i prossimi due appuntamenti di Agave Racconta, due tour guidati dedicati all’esplorazione delle piazze e delle vie del centro, per conoscere installazioni ed opere pittoriche site-specific, molte delle quali di recente realizzazione.

Questa nuova iniziativa sarà dedicata alla comprensione di istanze artistiche spesso non sempre comprese da cittadini e per questo talvolta anche oggetto di critiche e polemiche, come accaduto a Livorno in occasione del restauro della grande scultura di Renato Spagnoli in Piazza Attias.

DI SEGUITO I DETTAGLI DEGLI INCONTRI

Domenica 27 febbraio ore 10.00 – le Installazioni del centro:

itinerario a piedi da Piazza Attias a Piazza del Municipio, alla scoperta di alcune opere tra istallazioni, sculture e bassorilievi, frutto del lavoro di variegati artisti che con la loro arte hanno contribuito a dare valore alle principali piazze e vie del centro.

All’appuntamento parteciperà anche il celebre artista Antonio Vinciguerra, che presenterà le sue opere:

la porta del Duomo e l’installazione dedicata alle Medaglie d’oro al Valore.

Costo 10€

Domenica 20 marzo ore 10.00 / I murales di Borgo Cappuccini:

una nuova realtà e sinergia si è venuta a creare negli ultimi anni. L’arte è divenuto il mezzo per attrarre l’attenzione culturale su una zona, tanto autentica, quanto poco conosciuta della città.

L’evento si svolgerà in collaborazione con MuraLi, l’associazione che da alcuni anni ha regalato con il suo grande impegno, meravigliose opere di grandi artisti nazionali e internazionali alla città di Livorno.

Costo 13€*

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE: segreteria@agaveservizi.it oppure al 339 5997513