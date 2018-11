Home

Cronaca

6 novembre 2018

Agedo, nuovo punto di ascolto all’Svs

L’Agedo Livorno-Toscana ha aperto un nuovo punto ascolto presso l’Associazione SVS in Via San Giovanni n.30. “Vi aspettiamo – scrive l’associazione sulla pagina Facebook – il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 17:00 alle ore 19:00 troverete due volontarie/i che vi accoglieranno per ascoltare e condividere i disagi e le preoccupazioni come genitori di persone LGBTI+ e come ragazze/i che desiderano parlare in famiglia del proprio orientamento sessuale o identità di genere”.