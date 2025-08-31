Politica 31 Agosto 2025

Agenda giornaliera Festa dell’Unità Nazionale del 31 agosto

Agenda giornaliera Festa dell'Unità Nazionale del 31 agostoLivorno 31 agosto 2025 Agenda giornaliera Festa dell’Unità Nazionale del 31 agosto

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO

ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA DOMENICA 31 AGOSTO 2025

DIBATTITI POLITICI
ore 18
Infrastrutture carcerarie
“Dignità, legalità e sicurezza per uno Stato civile”
On. Debora Serracchiani – Segreteria Nazionale Giustizia Pd
Sen. Walter Verini – Segretario Commissione Giustizia Pd Senato della
Repubblica
On. Federico Gianassi – Capogruppo Commissione Giustizia Pd Camera dei
deputati
Paola Cervo – Magistrata di sorveglianza, componente giunta esecutiva
centrale ANM
Coordina Giulia Bellaveglia – Giornalista

Ore 21
Strade provinciali e aree interne
“Senza collegamenti non c’è coesione”
Introduce e coordina Stefania Lio – Vice Segretaria Pd Toscana
On. Marco Sarracino – Segreteria Nazionale Coesione territoriale, Sud e
aree interne Pd
Pasquale Gandolfi – Presidente Unione Province Italiane (UPI)
Marco Niccolai – Responsabile Dipartimento Aree Interne Pd
Marco Verzari – Segretario Generale Uiltrasporti
Vincenzo Ceccarelli – Presidente Gruppo Consiliare Pd Regione Toscana
Sandra Scarpellini – Presidente Provincia Livorno
Sara Paoli – Sindaca di Collesalvetti

Incontri con l’autore –
Ore 17:00 PRESENTAZIONE LIBRO DI GINO STRADA
Presentazione del libro di Gino Strada “Una persona alla volta” (Editore
Feltrinelli) di e con Simonetta Gola Strada, direttrice comunicazione di
Emergency. La presentazione sarà moderata da Barbara Bonciani, sociologa
e docente del CdL in Scienze per la Pace presso l’Università di Pisa.
Saluti istituzionali di Luca Salvetti, Sindaco di Livorno.

Spettacoli dal vivo – Ore 21:45 SPETTACOLO DI CABARET – Paola Pasqui
Cabaret – Paola Pasqui Show: serata all’insegna della comicità con la
verve ironica e tagliente di Paola Pasqui.

Ekom mazzini olandesi agosto settembre 2025
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps
corso per sommelier a livorno fisar