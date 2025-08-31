Agenda giornaliera Festa dell’Unità Nazionale del 31 agosto
AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO
ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA DOMENICA 31 AGOSTO 2025
DIBATTITI POLITICI
ore 18
Infrastrutture carcerarie
“Dignità, legalità e sicurezza per uno Stato civile”
On. Debora Serracchiani – Segreteria Nazionale Giustizia Pd
Sen. Walter Verini – Segretario Commissione Giustizia Pd Senato della
Repubblica
On. Federico Gianassi – Capogruppo Commissione Giustizia Pd Camera dei
deputati
Paola Cervo – Magistrata di sorveglianza, componente giunta esecutiva
centrale ANM
Coordina Giulia Bellaveglia – Giornalista
Ore 21
Strade provinciali e aree interne
“Senza collegamenti non c’è coesione”
Introduce e coordina Stefania Lio – Vice Segretaria Pd Toscana
On. Marco Sarracino – Segreteria Nazionale Coesione territoriale, Sud e
aree interne Pd
Pasquale Gandolfi – Presidente Unione Province Italiane (UPI)
Marco Niccolai – Responsabile Dipartimento Aree Interne Pd
Marco Verzari – Segretario Generale Uiltrasporti
Vincenzo Ceccarelli – Presidente Gruppo Consiliare Pd Regione Toscana
Sandra Scarpellini – Presidente Provincia Livorno
Sara Paoli – Sindaca di Collesalvetti
Incontri con l’autore –
Ore 17:00 PRESENTAZIONE LIBRO DI GINO STRADA
Presentazione del libro di Gino Strada “Una persona alla volta” (Editore
Feltrinelli) di e con Simonetta Gola Strada, direttrice comunicazione di
Emergency. La presentazione sarà moderata da Barbara Bonciani, sociologa
e docente del CdL in Scienze per la Pace presso l’Università di Pisa.
Saluti istituzionali di Luca Salvetti, Sindaco di Livorno.
Spettacoli dal vivo – Ore 21:45 SPETTACOLO DI CABARET – Paola Pasqui
Cabaret – Paola Pasqui Show: serata all’insegna della comicità con la
verve ironica e tagliente di Paola Pasqui.