Home

Politica

Agenda giornaliera Festa dell’Unità Nazionale del 31 agosto

Politica

31 Agosto 2025

Agenda giornaliera Festa dell’Unità Nazionale del 31 agosto

Livorno 31 agosto 2025 Agenda giornaliera Festa dell’Unità Nazionale del 31 agosto

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO

ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA DOMENICA 31 AGOSTO 2025

DIBATTITI POLITICI

ore 18

Infrastrutture carcerarie

“Dignità, legalità e sicurezza per uno Stato civile”

On. Debora Serracchiani – Segreteria Nazionale Giustizia Pd

Sen. Walter Verini – Segretario Commissione Giustizia Pd Senato della

Repubblica

On. Federico Gianassi – Capogruppo Commissione Giustizia Pd Camera dei

deputati

Paola Cervo – Magistrata di sorveglianza, componente giunta esecutiva

centrale ANM

Coordina Giulia Bellaveglia – Giornalista

Ore 21

Strade provinciali e aree interne

“Senza collegamenti non c’è coesione”

Introduce e coordina Stefania Lio – Vice Segretaria Pd Toscana

On. Marco Sarracino – Segreteria Nazionale Coesione territoriale, Sud e

aree interne Pd

Pasquale Gandolfi – Presidente Unione Province Italiane (UPI)

Marco Niccolai – Responsabile Dipartimento Aree Interne Pd

Marco Verzari – Segretario Generale Uiltrasporti

Vincenzo Ceccarelli – Presidente Gruppo Consiliare Pd Regione Toscana

Sandra Scarpellini – Presidente Provincia Livorno

Sara Paoli – Sindaca di Collesalvetti

Incontri con l’autore –

Ore 17:00 PRESENTAZIONE LIBRO DI GINO STRADA

Presentazione del libro di Gino Strada “Una persona alla volta” (Editore

Feltrinelli) di e con Simonetta Gola Strada, direttrice comunicazione di

Emergency. La presentazione sarà moderata da Barbara Bonciani, sociologa

e docente del CdL in Scienze per la Pace presso l’Università di Pisa.

Saluti istituzionali di Luca Salvetti, Sindaco di Livorno.

Spettacoli dal vivo – Ore 21:45 SPETTACOLO DI CABARET – Paola Pasqui

Cabaret – Paola Pasqui Show: serata all’insegna della comicità con la

verve ironica e tagliente di Paola Pasqui.