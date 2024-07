Home

15 Luglio 2024

Livorno 15 luglio 2024 – Agenti della municipale senza radio, la scoperta dell' M5S e le critiche al sindacato

“Per un anno mezzo sui cinque anni di amministrazione Salvetti-PD le e gli agenti della Polizia Municipale non hanno avuto la disponibilità dell’utilizzo degli apparecchi radio che hanno in dotazione. Lo abbiamo appreso mediante un accesso agli atti.

La normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro assegna al datore di lavoro la responsabilità della sicurezza dei lavoratori. Il sindaco Salvetti ha ricoperto e ricopre nuovamente questo ruolo nei confronti dei dipendenti del Comune di Livorno con tutte le responsabilità che ne conseguono, avendo anche la delega alla Polizia Municipale, nella quale nessuno poteva utilizzare i collegamenti radio, compresi i quaranta lavoratori neo assunti.

Questi dipendenti svolgevano il loro lavoro disconnessi dai loro colleghi e dalla centrale operativa, senza possibilità di collaborazione e ausilio sul territorio comunale nei compiti delicati e impegnativi a cui devono attendere.

Avevano in dotazione delle radio non utilizzabili, non funzionanti mentre operavano arresti, facevano posti di controllo, eseguivano sfratti, interventi antidroga, rilievi di sinistri stradali, trattamenti sanitari obbligatori etc.

Tutto questo, per la manifesta negligenza del loro datore di lavoro. Stupisce che in un arco temporale così lungo, dei sindacati la sola UIL abbia sollecitato per iscritto il sindaco, riguardo al tema, mentre la CGIL, che ha la maggioranza assoluta nella RSU, non sembra abbia dato alcun riscontro in merito. Un anno e mezzo privi di radio senza accennare a uno sciopero”

E’ quanto dichiara il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.