Agenti di polizia locale, concorso per assunzione di 30 unità a tempo indeterminato in provincia di Livorno. Come fare domanda

12 Marzo 2025

Agenti di polizia locale, selezione pubblica per l’assunzione di 30 unità a tempo determinato nei comuni di San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto, Castagneto Carducci e Bibbona

È online da oggi sul portale del reclutamento InPa l’avviso di selezione pubblica per soli esami finalizzata all’assunzione di 30 unità di personale – agenti di polizia locale – a tempo pieno e determinato per i comuni di San Vincenzo (8 unità), Campiglia Marittima (4 unità), Piombino (8 unità), Suvereto (1 unità), Castagneto Carducci (5 unità) e Bibbona (4 unità).

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso InPA (https://www.inpa.gov.it/ bandi-e-avvisi/dettaglio- bando-avviso/?concorso_id= 97fcabc6b1aa4816bbac038c02ce90 92), previa registrazione nel portale e inserimento delle proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il giorno 1 aprile alle ore 12.

La selezione consisterà in una sola prova a contenuto teorico-pratico tendente ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire. Tutti i candidati ammessi sono convocati alle ore 10,30 del 17 aprile 2025 presso il Palazzetto dello Sport M. Falci in via Ferrer 65 a Piombino per lo svolgimento della prova

selettiva. Per consultare l’avviso, i requisiti e tutta la documentazione cliccare su questo link. Per tutte le informazioni è possibile contattare l’ufficio Personale del Comune di San Vincenzo ai numero di telefono 0565/707208 oppure inviare una mail agli indirizzi a.reggiani@comune.sanvincenzo. li.it oppure g.novi@comune.sanvincenzo.li. it.