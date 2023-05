Home

Cronaca

Agenzia delle Dogane, sindacati: nominare urgentemente Dirigente in ruolo

Cronaca

3 Maggio 2023

Agenzia delle Dogane, sindacati: nominare urgentemente Dirigente in ruolo

Livorno, 3 maggio 2023

Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uilpa e Usb si trovano costrette nuovamente a denunciare la critica situazione dell’Agenzia delle dogane di Livorno.

Abbiamo appreso che dal mese di maggio l’ufficio delle dogane di questa provincia si troverà senza Dirigenza.

L’ Ufficio e le sue SOT (sezioni operative territoriali) per la rilevanza e strategicità della Dogana di Livorno necessitano di un dirigente proprio; di una figura apicale e di una struttura in grado di adempiere alle funzioni proprie dell’agenzia nel controllo e monitoraggio dei traffici del porto di Livorno.

ll personale non puó continuare ad operare facendosi carico delle inefficienze dovute, per disinteresse generale; alla carenza di organico, alla mancanza da oltre un anno della figura di responsabilità del POER (Posizione organizzativa di elevata responsabilità), alle quali oggi si va ad aggiungere la vacanza della dirigenza.

È necessario che si provveda urgentemente alla nomina del Dirigente in ruolo. Si diano risposte alle problematiche e alle criticità dell’Ufficio delle dogane di Livorno e alle sue SOT per le quali le lavoratrici e i lavoratori sono in stato di agitazione; che si tenga nella dovuta considerazione e rispetto anche da questo punto si vista il territorio della provincia di Livorno, l’area portuale ed il tessuto produttivo cittadino che altrimenti risentiranno ancor di più delle condizioni di precarietà in cui versa l’Ufficio delle Dogane di Livorno.

Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uilpa e Usb

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin