14 Settembre 2023

Livorno, 14 settembre 2023 – Agenzia regionale toscana per l’impiego, giudizio critico del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle esprime un giudizio critico in merito al Bilancio di esercizio 2022 dell’agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).

“Apprezziamo che ARTI nel suo percorso sia riuscita a diffondersi in modo più capillare sul territorio e ristrutturare in modo più adeguato alcuni edifici e i locali in cui i consulenti accolgono gli utenti”. Lo afferma Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 stelle in Regione Toscana a Firenze, che prosegue:

“tuttavia, il sistema che dovrebbe promuovere l’occupazione, la formazione e la rioccupazione, non è stato in grado di fornirci informazioni solide sui risultati ottenuti.

Non conosciamo il numero di persone effettivamente ricollocate grazie all’operato di questo ente, né sappiamo quanto la formazione abbia concretamente contribuito all’ottenimento di un impiego.

Inoltre, mancano dati sui risultati complessivi di ARTI. In occasione del voto al bilancio di questo ente, ribadiamo il nostro giudizio critico espresso in Commissione”

“Con il nostro intervento – chiarisce Galletti – abbiamo voluto stimolare la Giunta a chiedere un maggior impegno agli enti da essa dipendenti.

Ciò che auspichiamo per il futuro è la disponibilità di indicatori di risultato più chiari e dati più solidi in modo da poter esprimere un giudizio che non sia a scatola chiusa.

Questo nell’interesse dei toscani che si affidano a questo ente per trovare una nuova occupazione o per ricollocarsi nel mondo del lavoro.”

Conclude così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana.

