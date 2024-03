Home

4 Marzo 2024

Aggiornamento dati statistici sito del Comune, per Rifondazione ci sono lacune

Livorno 4 marzo 2024 – Aggiornamento dati statistici sito del Comune, per Rifondazione ci sono lacune

Marco Chiuppesi, Segretario Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea segnala con una nota alcune lacune nella gestione dei dati statistici sul sito del Comune di Livorno:

“I dati statistici sono essenziali sia per la pubblica amministrazione che per i cittadini. Per la pubblica amministrazione, i dati sono importanti perché permettono di capire dove dirigere i propri sforzi, e valutare quali sono stati i risultati della propria azione di governo.

Per i cittadini poter accedere ai dati soddisfa un elementare diritto alla trasparenza e permette di esercitare una funzione di critica e stimolo all’amministrazione fondata su fatti. Nel nostro caso poi, come forza politica, avere accesso a dati statistici aggiornati permette anche di sviluppare analisi più precise sulle quali basare la costruzione della nostra proposta di programma.

Purtroppo il Comune di Livorno è molto lacunoso sul fronte delle informazioni statistiche.

Guadiamo la sezione “Statistica” del sito del Comune (https://www.comune.livorno.it/aree-tematiche/statistica):

nella sottosezione “pubblicazioni” / “Redditi e mercati del lavoro” i dati più recenti sono del 2011.

Sottosezione “pubbliazioni / Elezioni e referenda” i dati più recenti sono del 2001; c’è un link ad un’altra pagina che contiene dati sulle elezioni più recenti, ma questi non comprendono le politiche del 2022. Peccato, perché anche se i risultati generali sono ovviamente disponibili da altre fonti, la scomposizione per singola sezione elettorale la dovrebbe fornire il Comune.

nella sottosezione “pubblicazioni / Annuari e bollettini statistici”, la pubblicazione più recente è del 1996.

Lasciamo le pubblicazioni ed entriamo nelle “Indagini statistiche”: c’è il rapporto Urbes 2015 e uno studio longitudinale toscano pubblicato nel 2017.

Passiamo alle banche dati, che per chi sa maneggiare i dati sono probabilmente la cosa più importante.

Demografia: arriviamo al 2020.

Elezioni: arriviamo al 2019.

Refernda: arriviamo al 2016.

Non va meglio nella sezione degli open data, anche qui si arriva al 2020.

Certo ci sono altre fonti esterne al Comune dove trovare dati sul nostro territorio: CCIAA, IRPET, ISTAT, ma qui più frequentemente sono aggregati a livello provinciale.

Dalle informazioni pubblicamente disponibili sembra quasi che l’unica attività dell’Ufficio Comunale di Statistica sia aggiornare l’elenco dei rilevatori per i censimenti. Ci sembra un po’ pochino”.

Marco Chiuppesi Segretario Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

