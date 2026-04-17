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Aggiornamento – revoca allerta sanitaria Tönnies Fleisch Italia

Cibo e bevande

17 Aprile 2026

Aggiornamento – revoca allerta sanitaria Tönnies Fleisch Italia

Livorno 17 aprile 2026 Aggiornamento – revoca allerta sanitaria Tönnies Fleisch Italia

L’allerta sanitaria relativa a tre lotti di carne bovina prodotti da TOnnies Fleisch Italia S.r.l. e commercializzati con i marchi Lidl e Coop Italia è stata revocata in data odierna. Le analisi di laboratorio ufficiali condotte dai Servizi Veterinari dell’AUSL di Modena e le analisi eseguite da laboratorio accreditato in regime di autocontrollo hanno escluso la presenza di contaminazione microbiologica da Escherichia coli STEC nelle carni prodotte da TOnnies Fleisch Italia. I risultati analitici, che hanno interessato i tre lotti oggetto di allerta nonché lotti cronologicamente contigui e campioni prelevati durante l’ispezione ufficiale presso lo stabilimento, hanno dato esito negativo al 100%, confermando l’infondatezza dei sospetti che avevano indotto all’attivazione del richiamo in via meramente precauzionale. Le evidenze scientifiche acquisite confermano la piena sicurezza e conformità dei prodotti oggetto di allerta. TOnnies Fleisch Italia ringrazia i consumatori per la

collaborazione e ribadisce il proprio impegno costante per la qualità e la sicurezza dei propri prodotti.