Livorno 14 marzo 2025 Aggiornamento strade ore 19:40 Allerta Rossa Livorno

Variante Aurelia: entrata e uscita Montenero di nuovo percorribili. La galleria rimane invece chiusa in direzione nord.

Invariata rispetto alla precedente comunicazione la percorrenza della Variante, quindi: chiusa la Variante Aurelia, nel tratto sud (cioè dalla galleria di Montenero direzione sud). E’ possibile percorrerla da Montenero verso Nord.

Chiuso il Romito (dal Maroccone a Sonnino in entrambi i sensi di marcia, deviazione in direzione nord su via di Quercianella direzione Castellaccio verso Livorno).

Sempre chiusa via Firenze all’altezza del torrente Ugione.

Apparizione, in direzione sud chiusa, in direzione nord aperta.