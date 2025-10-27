Home

Cronaca

Aree pubbliche

Aggiornamento sull’incendio di via Nino Bixio

Aree pubbliche

27 Ottobre 2025

Aggiornamento sull’incendio di via Nino Bixio

Livorno 27 ottobre 2025 Aggiornamento sull’incendio di via Nino Bixio

Rimangono inagibili l’appartamento dove si é sviluppato l’incendio e quello sottostante, per i quali necessita verifica strutturale. Al momento usufruiranno del servizio di albergazione due nuclei familiari.

A seguito del sopralluogo avvenuto questa mattina presso l’edificio di via nino Bixio 42, alla presenza dei Vigili del Fuoco , tecnici Casalp e Protezione Civile é risultato informalmente che previa pulizia e sanificazione del vano scale e dell’ appartamento del 4 piano dove si è innescato l’incendio, (a cura della ditta incaricata da Casalp), i condomini potranno rientrare nelle abitazioni che a seguito della suddetta verifica sono risultati agibili.

Rimangono inagibili l’appartamento dove si é sviluppato l’incendio e quello sottostante, per i quali necessita verifica strutturale. Al momento usufruiranno del servizio di albergazione due nuclei familiari.

I residenti, stamattina, hanno potuto intanto recuperare gli effetti personali dagli appartamenti, accompagnati dai VVF