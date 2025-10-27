Aggiornamento sull’incendio di via Nino Bixio
Livorno 27 ottobre 2025 Aggiornamento sull'incendio di via Nino Bixio
Rimangono inagibili l’appartamento dove si é sviluppato l’incendio e quello sottostante, per i quali necessita verifica strutturale. Al momento usufruiranno del servizio di albergazione due nuclei familiari.
A seguito del sopralluogo avvenuto questa mattina presso l’edificio di via nino Bixio 42, alla presenza dei Vigili del Fuoco , tecnici Casalp e Protezione Civile é risultato informalmente che previa pulizia e sanificazione del vano scale e dell’ appartamento del 4 piano dove si è innescato l’incendio, (a cura della ditta incaricata da Casalp), i condomini potranno rientrare nelle abitazioni che a seguito della suddetta verifica sono risultati agibili.
I residenti, stamattina, hanno potuto intanto recuperare gli effetti personali dagli appartamenti, accompagnati dai VVF