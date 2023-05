Home

Aggredisce e tenta di rapinare imprenditore, denunciato un 32enne

Elba

23 Maggio 2023

Porto Azzurro (Isola d’Elba, Livorno) 23 maggio 2023

I carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno condotto un’indagine per un episodio di violenza a scopo di rapina avvenuto sull’Isola d’Elba che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 32enne, con precedenti di polizia, per i reati di lesioni e tentata rapina. Una sera di gennaio 2023 un imprenditore di origini lombarde, sull’Elba per motivi di lavoro, aveva raggiunto in tarda serata un noto locale a bordo della sua auto di grossa cilindrata.

Dopo essersi intrattenuto con due ragazzi conosciuti quella stessa, questi ultimi hanno chiesto ed ottenuto dall’amico appena conosciuto di salirvi a bordo per fare un giro ma al momento di scendere dal veicolo, uno dei due ragazzi avrebbe colpito con un pugno al volto il proprietario del veicolo, lasciando di stucco anche l’amico che ha deciso di allontanarsi.

Rimasti da soli, il giovane avrebbe continuato con insistenza ad importunare ed aggredire l’imprenditore, colpendolo nuovamente nel tentativo di impossessarsi di denaro contante e di un prezioso orologio che l’uomo aveva al polso. Non riuscendo nell’intento, lo avrebbe quindi afferrato mentre era ancora seduto all’interno della sua auto e l’avrebbe scaraventato violentemente sull’asfalto. L’imprenditore è riuscito comunque a rialzarsi e a tornare a bordo del mezzo, con cui si è allontanato velocemente prima che l’aggressore potesse nuovamente avvicinarsi.

Le indagini, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunale, sono partite dalla denuncia della vittima, che ha riportato delle lesioni, ed hanno permesso di identificare il presunto aggressore e di addivenire ad una ricostruzione indiziaria degli eventi.

