15 Settembre 2023

Aggredisce i sanitari del pronto soccorso, foglio di via per un fiorentino 55enne

Livorno 15 settembre 2023

I carabinieri erano intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Livorno per un uomo che, in evidente stato di alterazione alcolica,

L’uomo aveva portato scompiglio, aggredendo i sanitari ed inveendo anche nei confronti dei militari.

Dopo esser stato calmato e curato per il 55enne fiorentino è scattato il deferimento in stato di libertà per oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale

I Carabinieri dopo aver raccolto ulteriori elementi ed informazioni sul conto del 55enne, avevano inoltrato proposta di applicazione del foglio di via obbligatorio per evitare il possibile ripetersi delle condotte contestate.

All’uomo, che annovera suo carico pregresse segnalazioni per analoghe condotte oltraggiose e violente, lesioni personali e detenzione abusiva di armi, è stato quindi notificato dai militari di viale Fabbricotti il provvedimento di interdizione di ritorno nel comune di Livorno per 3 anni.

