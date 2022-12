Home

Aggredisce il personale sanitario dell'ospedale di Piombino, denunciato

Piombino

4 Dicembre 2022

Aggredisce il personale sanitario dell’ospedale di Piombino, denunciato

Piombino (Livorno) 4 dicembre 2022 – Un uomo aggredisce il personale sanitario di turno dopo essere giunto al Pronto soccorso in ambulanza

Nei giorni scorsi i carabinieri del NORM della Compagnia dei carabinieri di Piombino al termine di attività di indagine condotta a seguito di querela sporta dal personale sanitario dell’Ospedale Villamarina di Piombino; hanno denunciato un cittadino straniero

L’uomo giunto al Pronto Soccorso, in ambulanza, incominciava a dare in escandescenze con offese e minacce verso il personale medico per poi aggredirli fisicamente

i militari del NORM hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Livorno un uomo, per i reati di; violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, ingiuria ed interruzione di servizio di pubblica necessità.

