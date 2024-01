Home

7 Gennaio 2024

Piombino (Livorno) 7 gennaio 2024 – Aggredisce infermiere, denunciato per lesioni aggravate

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobiled ella della Compagnia di Piombino, sono intervenuti in orario notturno presso il pronto soccorso del locale ospedale a seguito di segnalazione pervenuta sul numero unico di emergenza 112 NUE di aggressione ai danni di personale sanitario.

Dalla ricostruzione della dinamica del fatto condotta dai militari del Nucleo Radiomobile è emerso che un uomo, non residente in zona, presente all’interno della struttura per accompagnare un’altra persona in procinto di essere visitata, per futili motivi a seguito probabilmente di un disaccordo scaturito dalle indicazioni fornite dai sanitari all’uomo circa le procedure da seguire all’interno della struttura, avrebbe reagito in modo sproporzionato assumendo una condotta aggressiva (violenta e ingiuriosa) verso di loro, per cui si è reso necessario richiedere l’intervento dei carabinieri che nel giro di poco hanno riportato la calma al pronto soccorso.

Il personale sanitario vittima dell’aggressione ha riportato conseguenze refertate non gravi e risolvibili in pochi giorni di prognosi (5gg.), mentre l’autore dell’aggressione è stato deferito a piede libero all’AG competente di Livorno per lesioni personali aggravate.

A suo carico, inoltre, non è da escludere che potrebbero esserci ulteriori conseguenze sotto il profilo sanzionatorio, a seguito di attività istruttoria della Direzione Generale della struttura sanitaria sull’accaduto, in virtù della legge numero 113 del 2020.

Detta norma, infatti, prevede che chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o anche di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5mila .

