Aggredisce la coinquilina e asporta un cellulare, denunciata una 45enne

Elba

12 Ottobre 2025

Porto Azzurro (isola d'Elba, Livorno), 12 ottobre 2025

Al termine di un’indagine, i Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno denunciato in stato di libertà una donna sulla quarantina di origini sudamericane con l’accusa di rapina ai danni di un’altra residente all’Elba.

Secondo la ricostruzione dei militari, che si sono attivati a seguito dei fatti risalenti alla scorsa estate, dopo che la vittima aveva chiesto il loro intervento, la presunta responsabile avrebbe aggredito la vittima, sua ex coinquilina, all’interno dell’abitazione nella zona di Porto Azzurro che in passato avevano condiviso per motivi di lavoro, a seguito di una discussione insorta per fra le due persone.

La presunta vittima più giovane avrebbe subito delle aggressioni talvolta con gesti violenti, e le sarebbe stato asportato in un’occasione anche il cellulare.

In detta occasione persone presenti hanno allertato il 112 facendo intervenire un’ambulanza per soccorrere la ragazza che aveva subito le prime cure a seguito di lesioni non gravi.

I Carabinieri hanno ricostruito e chiarito il quadro indiziario a carico della 45enne, da cui poi è scaturita la denuncia all’AG di Livorno per rapina impropria e lesioni.