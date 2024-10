Home

16 Ottobre 2024

Aggredisce un uomo, denunciato per aggressione e ubriachezza molesta

Piombino (Livorno) 16 ottobre 2024 – Aggredisce un uomo, denunciato per aggressione e ubriachezza molesta

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino dell’est Europa di 29 anni residente in città, ritenuto responsabile di lesioni personali ed ubriachezza molesta.

A farne le spese sarebbe stato un suo connazionale 39enne, vecchia conoscenza dell’aggressore, già legati tempo addietro da pregresse frequentazioni.

Qualche giorno fa, in forte stato di alterazione alcolica, dopo aver dato avvio ad una accesa discussione sorta per futili motivi, lo avrebbe aggredito fisicamente nel parcheggio del centro di accoglienza dell’ex hotel Phalesia, infrangendogli una bottiglia in testa per asserite questioni legate a vecchi rancori, causandogli lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni.

Immediatamente, su richiesta pervenuta tramite il 112 NUE, sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Piombino, che all’esito degli accertamenti condotti dopo avere riscostruito la vicenda, hanno denunciato a piede libero il 29enne, già gravato da pregiudizi ritenuto responsabile di lesioni aggravate nonché sanzionato per ubriachezza molesta.