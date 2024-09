Home

20 Settembre 2024

Livorno 20 settembre 2024 – Aggredito e derubato da due tunisini, poco prima aveva prelevato 30 euro al bancomat

Alle ore 23.00 circa di ieri 19 settembre giungeva al numero di emergenza 112 una richiesta di aiuto da parte di una ragazza che riferiva di vedere, dalla finestra di casa, il fidanzato in strada aggredito da tre stranieri.

Immediatamente gli agenti della Sezione Volante si recavano sul posto e rintracciavano il fidanzato che riportava escoriazioni sanguinanti alle mani ed alle ginocchia.

Il malcapitato riferiva di essere stato rapinato da tre stranieri. Nel merito raccontava di avere poco prima fatto un prelievo di 30,00 euro presso l’ATM di piazza XI Maggio, quindi di essersi incamminato verso casa quando nel vialetto pedonale tra via Bixio e via Stenone veniva accerchiato dai tre che, dopo averlo minacciato di consegnarli tutto quello che aveva, lo aggredivano fisicamente. Nella circostanza i tre gli sfilavano la felpa nella cui tasca c’era il portafoglio dopo di che si davano alla fuga verso via Mastacchi.

Gli agenti intervenuti, grazie alla descrizione della vittima e alle indicazioni di due persone che avevano assistito all’accaduto e poi seguito i rei nella loro fuga, riuscivano a rintracciarne due nei pressi di piazza San Marco. Questi a loro volta viste le volanti tentavano di dileguarsi ma venivano subito bloccati e posti in sicurezza

Accompagnati presso gli uffici della Questura i due stranieri venivano identificati per due tunisini uno del 1993 e l’altro del 1996, con precedenti di polizia, e venivano tratti in arresto per il reato di rapina in concorso.