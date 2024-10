Home

Eventi

Aggregazione, gioco e divertimento in Borgo con AperiTeen per i ragazzi da 11 a 15 anni

Eventi

25 Ottobre 2024

Aggregazione, gioco e divertimento in Borgo con AperiTeen per i ragazzi da 11 a 15 anni

Livorno 25 ottobre 2024 – Aggregazione, gioco e divertimento in Borgo con AperiTeen per i ragazzi da 11 a 15 anni

Il prossimo 26 ottobre 2024, i ragazzi di Livorno avranno l’opportunità di trascorrere un pomeriggio speciale, lontano dagli schermi e immersi nel divertimento. Il centro Libertà Livorno organizza infatti AperiTeen, un aperitivo esclusivamente per ragazzi dagli 11 ai 15 anni, presso la sede in Borgo Cappuccini 25. L’appuntamento è fissato alle ore 17 e sarà un’occasione per socializzare in un ambiente sicuro, sano e privo di smartphone.

L’evento è pensato per offrire ai ragazzi momenti di svago in compagnia, all’Aperiteen, i giovani potranno godere di un ambiente stimolante e sicuro, dove saranno proposti giochi da tavolo, karaoke e videogiochi per il gruppo. È un’occasione per vivere un’esperienza sociale “alla vecchia maniera,” senza la distrazione dei dispositivi elettronici, favorendo la comunicazione e il gioco interattivo tra coetanei.

L’evento sarà supervisionato da un adulto, ma Libertà Livorno ricorda: la responsabilità di chi porti è tua, e sei invitato a restare e partecipare: l’AperiTeen non è un parcheggio per i tuoi figli/nipoti

Libertà Livorno invita anche i genitori e i tutori a partecipare, incoraggiandoli a rimanere per condividere l’esperienza e prendersi cura dei propri ragazzi

Per partecipare è prevista un’offerta libera, che contribuirà alla copertura delle spese per il cibo e le bevande. Libertà Livorno invita tutti gli interessati a cogliere questa opportunità per offrire ai propri figli e nipoti un’esperienza positiva e ricca di valori.

Aggregazione, gioco e divertimento in Borgo con AperiTeen per i ragazzi da 11 a 15 anni