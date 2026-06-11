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Aggressione a un carabiniere a Venturina, scontro politico sui CPR: sicurezza e immigrazione dividono il dibattito

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11 Giugno 2026

Aggressione a un carabiniere a Venturina, scontro politico sui CPR: sicurezza e immigrazione dividono il dibattito

Livorno 11 giugno 2026 Aggressione a un carabiniere a Venturina, scontro politico sui CPR: sicurezza e immigrazione dividono il dibattito

L’aggressione avvenuta davanti alla caserma dei Carabinieri di Venturina Terme ha riacceso il confronto politico sul tema della sicurezza e della gestione dell’immigrazione, riportando al centro del dibattito regionale la questione dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Venturina hanno arrestato in flagranza di reato un ventiquattrenne di origine extracomunitaria, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il giovane si era presentato in caserma per adempiere all’obbligo impostogli dal giudice nell’ambito di un precedente procedimento penale. Fin da subito, però, avrebbe manifestato un atteggiamento molesto, «verosimilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche», riferiscono i Carabinieri.

Dopo aver firmato, il ventiquattrenne sarebbe rimasto all’esterno della caserma, colpendo ripetutamente la porta d’ingresso. Quando il militare di servizio è intervenuto per interrompere l’azione, il giovane lo avrebbe aggredito. Solo il tempestivo intervento di altri due carabinieri, liberi dal servizio ma presenti in quel momento all’interno della struttura, ha consentito di bloccare la situazione.

Anche durante le fasi dell’arresto il giovane avrebbe mantenuto un comportamento violento, sferrando una ginocchiata a uno dei militari intervenuti, costretto successivamente a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Piombino.

Nell’udienza celebrata il giorno successivo, il Gip del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

L’episodio ha suscitato immediate reazioni dal mondo politico.

Il senatore della Lega Manfredi Potenti ha espresso «vicinanza incondizionata all’Arma, agli uomini e donne che ogni giorno si trovano a subire violenze», sostenendo che quanto accaduto confermerebbe «quanto sia necessario controllare l’immigrazione e pretendere il pieno rispetto delle regole, senza sottostare ad un buonismo ideologico».

Solidarietà al militare ferito è arrivata anche dal consigliere regionale del Partito Democratico Alessandro Franchi, che ha definito l’accaduto «un episodio grave e inaccettabile ai danni di chi ogni giorno è impegnato nella tutela della sicurezza dei cittadini e del rispetto delle regole». Franchi ha inoltre ribadito «il valore del rispetto delle istituzioni e di chi le rappresenta».

Se sul sostegno alle forze dell’ordine le posizioni appaiono convergenti, è invece sul tema dei CPR che il confronto politico si fa particolarmente acceso.

Per il centrodestra, quanto accaduto rappresenta un ulteriore elemento a sostegno della necessità di dotare anche la Toscana di Centri di permanenza per il rimpatrio.

Il commissario regionale della Lega Andrea Crippa ha definito i CPR «strutture necessarie per rendere più sicure le nostre città», accusando il Partito Democratico di affrontare la questione «con un ostentato buonismo» e sostenendo che tali strutture consentirebbero di trattenere gli immigrati irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione, alleggerendo anche il lavoro delle forze di polizia.

Sulla stessa linea si è espresso il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, secondo il quale «la Toscana deve avere il suo CPR». Il parlamentare ha criticato l’opposizione di Pd e Cgil, definendola «puramente ideologica», e ha sottolineato la necessità di rendere effettivi i provvedimenti di espulsione.

Anche l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Torselli ha collegato direttamente l’aggressione di Venturina al dibattito regionale sui CPR, osservando come «proprio mentre il marocchino aggrediva il carabiniere, la Regione Toscana si piegava nuovamente all’ideologia dell’estrema sinistra» approvando un atto contrario alla realizzazione di tali strutture.

Di segno opposto la posizione espressa dal Partito Democratico in Consiglio regionale, che ha recentemente votato una mozione ribadendo la contrarietà all’apertura di CPR sul territorio toscano.

La consigliera regionale Serena Spinelli ha sostenuto che i CPR siano «strutture inefficaci, costose e contrarie ai diritti fondamentali delle persone», ricordando che nei centri vengono trattenuti soggetti privi di un valido titolo di soggiorno e non necessariamente autori di reati.

«Associare automaticamente queste strutture alla criminalità è quindi fuorviante e strumentale», ha affermato Spinelli, aggiungendo che «i dati dimostrano che i CPR non raggiungono neppure l’obiettivo dichiarato dei rimpatri».

Due visioni profondamente diverse, dunque, che si confrontano partendo da un medesimo fatto di cronaca: da una parte chi ritiene che episodi come quello di Venturina dimostrino la necessità di strumenti più incisivi sul fronte dell’immigrazione irregolare; dall’altra chi continua a ritenere i CPR una risposta inefficace e incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali.

Nel frattempo resta il dato oggettivo da cui tutto ha avuto origine: l’aggressione subita da un rappresentante delle forze dell’ordine durante l’esercizio delle proprie funzioni, un episodio che ha suscitato una unanime condanna politica e rinnovato la vicinanza istituzionale ai Carabinieri impegnati quotidianamente sul territorio.