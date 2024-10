Home

Cronaca

Aggressione autista AT, sindacati: intollerabile lavorare in queste condizioni

Cronaca

4 Ottobre 2024

Aggressione autista AT, sindacati: intollerabile lavorare in queste condizioni

Livorno 4 ottobre 2024 – Aggressione autista AT, sindacati: intollerabile lavorare in queste condizioni

Nuovo episodio di aggressione a un conducente di bus di Autolinee Toscane.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 2 ottobre (esattamente alle 14.46) in pieno centro a Livorno.

L’operatore di esercizio si accingeva a partire da via Grande sulla linea extraurbana 104 e sul bus saliva una persona che chiedeva di essere portato alcune centinaia di metri più avanti.

L’autista faceva presente che quello non era un bus urbano e se il passeggero voleva spostarsi a breve distanza, avrebbe dovuto utilizzare, come previsto dai regolamenti, i mezzi che erano immediatamente dietro (tutte vetture urbane).

Capendo che le sue richieste non sarebbero state accolte, questo individuo iniziava prima a dare in escandescenze, offendendo pesantemente l’autista, per poi aprire lo sportello davanti al posto di guida per poi colpirlo due volte al viso.

Il conducente riusciva nonostante tutto a rimanere vigile, chiamare l’ambulanza e le forze dell’ordine, che intervenivano prontamente.

L’aggressore riusciva ad allontanarsi, mentre l’operatore veniva portato al pronto soccorso per accertamenti.

Nell’esprimere la nostra solidarietà al collega, non possiamo esimerci dal mettere in evidenza come episodi analoghi si siano ripetuti con sempre maggior frequenza sia a Livorno, che in provincia, che nel resto della Regione.

I sindacati Cgil Cisl e Uil sollecitano tutte le parti in causa a prendere i provvedimenti necessari, già in passato più volte elencati, poiché reputano intollerabile dover lavorare in queste condizioni di stress e rischio, altrimenti si vedranno costrette ad intraprendere tutte le azioni necessaria a salvaguardia dei lavoratori.

Aggressione autista AT, sindacati: intollerabile lavorare in queste condizioni