Aggressione davanti a un locale notturno: giovane livornese denunciato per lesioni

26 Maggio 2025

Livorno 26 maggio 2025

Un litigio scoppiato per futili motivi è degenerato in un’aggressione violenta davanti a un noto locale notturno cittadino. La Polizia di Stato ha denunciato un giovane livornese, classe 2006, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di aver colpito un coetaneo con alcuni pugni al volto.

L’intervento delle volanti è scattato intorno all’1:35 di domenica 25 maggio, quando una segnalazione ha allertato gli agenti per un’aggressione avvenuta all’esterno del locale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con il personale addetto alla sicurezza, che ha raccontato di una lite improvvisa tra alcuni giovani, sfociata in violenza.

La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso per le cure del caso. L’aggressore, secondo quanto riferito, si era inizialmente dileguato confondendosi tra la folla. Tuttavia, grazie alle informazioni raccolte, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e ad accompagnarlo in Questura per ulteriori accertamenti.

Il giovane, che presentava evidenti abrasioni alle nocche, compatibili con l’uso della forza fisica, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.