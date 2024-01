Home

17 Gennaio 2024

Livorno 17 gennaio 2024 – Aggressioni a sanitari a Solvay, USB "serve una guardia giurata anche il pomeriggio"

Il sindacato Usb Livorno interviene a salvaguardia del personale sanitario di Solvay e chiede la presenza di una guardia giurata:

“Dopo il caso della scorsa estate, quando un uomo ha cercato di aggredire una dipendente ASL all’interno del distretto sanitario di Rosignano Solvay in via Aldo Moro, purtroppo ancora una volta la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici è stata messa a rischio.

Nel primo caso solo l’intervento di un infermiere, che aveva sentito le urla, ha scongiurato il peggio. Qualche giorno fa un altro caso di un “utente” che si è introdotto all’interno della struttura riuscendo ad arrivare facilmente al primo piano e minacciando ancora una volta un’assistente sociale.

Parliamo di un distretto che solo negli orari di apertura CUP, quindi principalmente la mattina, vede la presenza di una guardia giurata.

Nel pomeriggio, e quindi nei momenti in cui vi è meno presenza, i lavoratori e le lavoratrici si trovano ad essere soli. Una struttura in cui è facile accedere, in cui non vi è alcun controllo all’ingresso e che vede la presenza anche di un reparto di psichiatria.

I tagli sistemativi ai servizi sanitari e al personale, il crescente disagio sociale rendono sempre più frequenti casi di aggressione, anche fisica, ai lavoratori e all’utenza, mettendo oltretutto a rischio anche le strutture stesse e il materiale presente.

In attesa di soluzioni durature e definite, come sindacato, chiediamo che la presenza di una guardia giurata sia estesa anche durante i pomeriggi e durante tutti gli orari di apertura. Non vorremmo che la prossima volta ci si trovi a parlare di altro e non solo di un’ennesima aggressione scongiurata”.

USB Livorno

