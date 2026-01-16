Home

Cronaca

Aggressioni, Dionisi annuncia vertice in Prefettura con Misericordie e SVS

Cronaca

16 Gennaio 2026

Aggressioni, Dionisi annuncia vertice in Prefettura con Misericordie e SVS

Livorno 16 gennaio 2026 Aggressioni, Dionisi annuncia vertice in Prefettura con Misericordie e SVS

Ferma condanna e piena vicinanza istituzionale. È la posizione espressa dal Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, in merito alla grave aggressione subita nei giorni scorsi da una volontaria della Misericordia, episodio che ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza di chi opera quotidianamente nel mondo del soccorso e dell’assistenza sanitaria.

Il Prefetto ha voluto innanzitutto manifestare solidarietà alla volontaria coinvolta e, più in generale, a tutto il mondo del volontariato sanitario, sottolineando come si tratti di una funzione “meritoria e delicata” che richiede rispetto, tutela e protezione, al pari di quanto avviene per gli operatori sanitari pubblici.

In quest’ottica, Dionisi ha annunciato che i presidenti della Misericordia e della SVS Pubblica Assistenza saranno ricevuti tempestivamente in Prefettura, con l’obiettivo di coordinare azioni concrete a tutela dei volontari e rafforzare il sistema di prevenzione contro episodi di violenza.

Sul piano operativo, il Prefetto rende noto che, nel corso di una riunione tecnica di coordinamento con le Forze di polizia, ha già disposto un rafforzamento dei controlli e della vigilanza presso il pronto soccorso, uno dei contesti più esposti a situazioni di tensione e criticità.

Un ulteriore passaggio è fissato per il prossimo 29 gennaio, quando in Prefettura si terrà una riunione con la Direzione dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, finalizzata a potenziare ulteriormente le misure di tutela a favore degli operatori sanitari e dei volontari del soccorso.

La Prefettura di Livorno, insieme alle Forze di polizia, continuerà a lavorare in stretto raccordo con le istituzioni territoriali e il mondo del volontariato, con l’obiettivo di prevenire e contrastare con decisione ogni forma di violenza, riaffermando il principio che chi presta aiuto alla collettività deve poter operare in condizioni di sicurezza e serenità.

Aggressioni, Dionisi annuncia vertice in Prefettura con Misericordie e SVS