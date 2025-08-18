Home

18 Agosto 2025

Porto Azzurro (Isola d’Elba, Livorno) 18 agosto 2025 Aggressioni verbali e fisiche, 40 allontanato dalla casa familiare

I Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro, su disposizione dell’AG di Livorno, nei giorni scorsi hanno allontanato un uomo sulla quarantina, da tempo dimorante all’Elba, dalla propria casa familiare a seguito di una misura cautelare disposta dal Tribunale di Livorno.

Tutto ha avuto origine qualche sera prima quando i militari erano stati chiamati per una lite in famiglia ed a seguito del tempestivo intervento presso l’abitazione, avevano riscontrato elementi connessi a condotte tenute da parte del 40enne per cui si erano ritenuti necessari approfondimenti a prioritaria tutela dei familiari conviventi.

Dalle indagini subito avviate, sarebbe emerso un quadro contraddistinto anche da ricorrenti dinamiche violente, soprattutto verbali ma, in alcune circostanze, anche fisiche, in ambito domestico.

A questo punto, con la dovuta celerità come prevede il dettato normativo vigente in queste tipologie di casi, i Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno informato con dettagliata ricostruzione dei fatti la Procura della Repubblica di Livorno, fornendo gli elementi che hanno consentito al GIP del Tribunale di Livorno di emettere con urgenza Ordinanza di immediato allontanamento dell’uomo dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e di comunicare con le persone offese, con anche l’installazione degli strumenti elettronici di controllo.